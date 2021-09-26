Фото: Адилет Каржоев

Школа Балбал в одноименном селе Балбал Таласской области уже 6 лет ждет нового здания.

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

С нами по старой школе ходит молодой завуч Салтанат, которая переехала из Бишкека в Таласскую область замуж. Она показывает потолки, с которых капает в дождь, печку контрамарку, от которой у детей болит голова, и убогий туалет на два места с двумя буквами «М», куда ходят все – и 180 учеников, и учителя, выстраиваясь на переменках в длинные очереди.

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

Школу строили в свое время ашарным методом, без фундамента, на камнях. «Если через дорогу трактор едет, все здание трясется». Ее признали аварийной и не подлежащей использованию в 2015 году, и строительство новой школы началось тогда же, но все никак не закончится. «Зимой невозможно сидеть от холода, жалко детей. Они болеют, пропускают, жалуются родители, а что делать?»

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

Фото: Адилет Каржоев

«На ремонт на всю школу дают где-то 11-12 тысяч сомов в год. С этими деньгами мы ремонт коридоров делаем. На классы не хватает. Там помогают родители, по 50-100 сомов собираем. Классы маленькие, в некоторых классах сидят втроем за партой. По два ученика на одном стуле. А что делать? На стул деньги надо».

Фото: Адилет Каржоев

Новую школу обещают достроить к сентябрю.

Текст: Анастасия Валеева

Фото: Адилет Каржоев