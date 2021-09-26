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Администрация президента сообщила, что глава государства Садыр Жапаров посетил Чон-Алайский район Ошской области и заложил капсулу под строительство городка, в котором расселят этнических кыргызов из Афганистана — выходцев из Малого и Большого Памира.

В городке обещают построить до 400 домов для расселения памирских кыргызов.

«Пусть дети наших братьев и сестер, переселенные из Малого и Большого Памира Афганистана, и поселившиеся в горном селе Бурган-Суу, вырастут в благополучии на священной кыргызской земле», — сказал он.

Ранее, в июле, МИД обещал перевезти в Кыргызстан этнических кыргызов из Афганистана, бежавших из-за талибов. Перевезти должны были 340 человек, однако сделать это не удалось.

МИД сообщил, что обращался к таджикским властям с просьбой помочь в перемещении афганских кыргызов по территории страны до КПП на кыргызско-таджикской границе. Однако, по данным МИДа, обращения кыргызских властей «остались без ответа». По информации таджикских СМИ, этнических кыргызов вернули в Афганистан.

Памирские кыргызы в Кыргызстане

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 год. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам.

С 2017 года правительство начало принимать меры по переселению памирских кыргызов на историческую родину. Тогда в Кыргызстан вернулись 33 памирца.

Им было обещано образование и лечение, а после того, как одна из приезжих родила ребенка, ее семье подарили небольшой дом в Нарыне. Так ее семья стала единственными памирцами с собственным жильем — другие же жили сначала в общежитиях, после в кошарах и съемных квартирах.

Еще одной семье уже в 2019 году дом в Кара-Балте подарил трудовой мигрант, проживающий в России — он сделал это, увидев обращение одного из памирцев к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Большинство памирцев не дождались предоставления жилья — порядка 20 человек вернулись в Афганистан через полгода после приезда в Кыргызстан.

В 2020 году правительство построило 11 домов в селе Талды-Суу, где разместились 17 семей памирских кыргызов.

В 2021 году, уже при Садыре Жапарове, памирким кыргызам стали выдавать кыргызское гражданство.

4 апреля Садыр Жапаров встретился с памирскими кыргызами, переселенными из Афганистана в село Талды-Суу Алайского района Ошской области. На встрече президент пообещал ускорить решение вопросов, связанных с переселением кыргызов, оставшихся на Памире, с безработицей и выдачей им гражданства.

Кроме этого президент заверил, что афганским кыргызам, которые будут переселены в Чон-Алай, построят дома. В апреле было известно о 111 памирцах, получивших кыргызское гражданство. Жапаров заявил, что планирует переселить памирцев в Кыргызстан до 2021 года.