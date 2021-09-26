Валентина Шевченко победила в схватке с американкой Лорен Мерфи во время турнира в Лас-Вегасе.

Судья остановил бой на четвертом раунде — Шевченко атаковала во время всех схваток.

Шевченко является действующей чемпионкой наилегчайшего веса и в шестой раз защитила свой титул. Шевченко завоевала чемпионский титул в наилегчайшем весе в декабре 2018 года.

Год назад Валентина Шевченко заняла первое место среди десяти лучших женщин-бойцов смешанных единоборств в странах СНГ. Рейтинг составил спортивный портал «ТурСтат» по результатам онлайн-опроса более 10 тысяч любителей ММА в октябре 2020 года. В этот список вошла и старшая сестра двукратной чемпионки мира по ММА Валентины — Антонина Шевченко — она на седьмой позиции рейтинга.

Кто такая Валентина Шевченко?

Фото: Твиттер Шевченко

Бишкекчанка Валентина Шевченко провела свой первый бой в ММА в 14-летнем возрасте.

В общей сложности, у младшей из сестер Шевченко порядка 18 званий чемпионки мира: дважды она побеждала на Всемирных Играх Боевых Искусств, 11 раз она защищала чемпионский пояс по муай-тай, трижды победила на чемпионате мира по кикбоксингу и дважды по ММА.

На ринге ее называют «Пулей», а вне октагона — «Лучшей тай-боксёркой мира». Сейчас Валентина выступает в UFC в наилегчайшей и легчайшей весовой категории.

В августе 2020 года чемпионка турнира по смешанным единоборствам Валентина Шевченко вошла в топ лучших бойцов ММА всех времён по версии спортивного журнала Tapology.

Кыргызстанка заняла 58 строчку в рейтинге из 224 спортсменов. Рейтинг журнала Tapology составляется путём голосования зрителей. Лучшим бойцом смешанных единоборств фанаты выбрали канадца двукратного чемпиона UFC в полусреднем весе — Жорж Сен-Пьера.

Шевченко возглавила рейтинг UFC в легчайшей весовой категории в феврале 2018 года. В январе 2020 года, кыргызстанка вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок UFC — тогда она заработала более 1 млн. 139 тысяч долларов.