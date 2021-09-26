Партия коммунистов и «Бутун Кыргызстан» объединяются для участия в выборах в парламент — эту информацию представители партий подтвердили Kaktus Media.

Представитель коммунистов Амантур Манапбаев, который годом ранее работал с партией «Биримдик», говорит, что с «Бутун Кыргызстан» партия объединилась «на основе совместной истории». А лидер «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил о схожих взглядах партий, а также заявил, что не планирует объединяться с другими политобъединениями.

«Бутун Кыргызстан» и ко

«Бутун Кыргызстан» — партия, которая часто объединяется с кем-то для увеличения электората. Более десяти лет назад, например, Мадумаров объединялся с Мирославом Ниязовым, а одним из членов партии был певец Бек Борбиев, который сейчас яро защищает признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова.

После «Бутун Кыргызстан» объединялся с Аскаром Салымбековым и его партией «Эмгек». Мадумаров и Салымбеков объявили о тандеме в мае 2015 года, а уже в декабре заявили о распаде коалиции.

Год назад партия объединилась с Темиром Сариевым — но ненадолго. Вскоре он объявил о выходе из союза, ссылаясь на свои принципы. Потом скандально из союза ушел Турсунбай Бакир уулу и даже подал в суд на партию. Зато тогда же партия объединилась с, пожалуй, главным представителем коммунистов Исхаком Масалиевым — сыном первого секретаря ЦК кыргызской ССР Абсамата Масалиева.

Абсамат и Исхак Масалиевы

«Бутун Кыргызстан» появилась в декабре 2006 года. Все это время партия позиционирует себя как одна из самых известных и старейших оппозиционных партий Кыргызстана. «Бутун Кыргызстан» участвовала в выборах в парламент и в 2010 и в 2015 годах. Однако оба раза партии не хватило чуть меньше процента голосов избирателей, чтобы пройти в парламент. На прошлых выборах, в октябре 2020, партия могла получить минимальное число в парламенте, но выборы были аннулированы после акции протеста, которая привела к смене власти.