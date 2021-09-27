Министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов заявил, что подает в отставку со своей должности. Он намерен принять участие в парламентских выборах в ноябре этого года. Однако, не ясно пойдёт Шыкмаматов на выборы в качестве самовыдвиженца или в списке какой-либо партии.

О своём желании покинуть пост Шыкмаматов сообщил на встрече с президентом Садыром Жапаров. Глава государства в ответ «выразил готовность принять отставку Шыкмаматова и поблагодарил его за проделанную работу».

Садыр Жапаров и Алмамабет Шыкмаматов. Фото / пресс-служба президента

Кроме того, Жапаров присвоил ему классный чин «Государственный советник государственной гражданской службы 3 класса».

Экс-депутата и бывшего лидера фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова назначили директором Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана в феврале этого года. После принятия новой Конституции и ее подписания президентом 5 мая должность Шыкмаматова трансформировалась в министра инвестиций.

А до этого, долгие годы был ближайшим соратником лидера «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Но в конце 2019 года Шыкмаматов ушёл из партии из-за возникших разногласий с Текебаевым — по его словам, «таких, какие бы даже в самом страшном сне не мог представить». Вместе с ним тогда ушли Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, Рысбек Мырзаматов и Болот Шер.

Выборы в парламент

Президент Садыр Жапаров назначил выборы в Жогорку Кенеш на 28 ноября. Эти выборы пройдут по новой системе. Согласно новой Конституции, парламент будет состоять из 90 депутатов, вместо 120.

Выборы депутатов пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

По данным ЦИК, принять участие в выборах изъявили более 70 партий, однако к началу агитационного периода и внесения избирательного залога количество партий может уменьшиться.