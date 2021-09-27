Премьер-министры стран ЕАЭС 19 августа 2021 года на Иссык-Куле Фото: Пресс-служба кабинета министров

На Иссык-Куле 19 августа прошло заседание глав правительств стран ЕАЭС. Как оказалось, на это мероприятие из госбюджета потратили 18,9 млн сомов.

Известно об этом стало известно только 27 сентября на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша. Во время заседания замглавы экономики и финансов Данияр Амангельдиев рассказал, что кабмин просил выделить средства на строительство и оборудование конференц-зала в резиденции на Иссык-Куле. На подготовку и проведение самого мероприятия и потратили те самые 18,9 млн сомов.

«Пять премьер-министров, которые приезжали на один день, съели 18 млн сомов и уехали? Покажите перечень [расходов] и уточните информацию, пожалуйста», — возмутился депутат Мурадыл Мадеминов.

Амангельдиев ответил, что он готов показать дополнительную информацию со сметой. На это Мадеминов ответил, что пусть чиновник покажет, «что ели и пили, и куда 18 млн за один день было потрачено».

К обсуждению подключился и депутат Улан Примов. Он сообщил, что решение о выделении средств вышло 19 августа. В тот же день, когда и прошло заседание премьеров стран ЕАЭС.

«В августе парламент был на каникулах, но 1 сентября ведь началась работа. Почему вы вынесли на обсуждение [эту ситуацию] не в начале месяца, а в конце? В голову приходит мысль о том, что вы таким образом хотите провести дополнительную сумму перед выборами», — заявил Примов.

Нардеп Мадеминов продолжил возмущаться и потребовал, чтобы кабинет министров предоставил полные данные по расходам.

«Выходишь к людям — мы самые виноватые, мы “чимкирики”, все проедаем. Мы монстры. Вы [чиновники кабмина] выйдите к народу и скажите, что все деньги у вас. У нас, кроме зарплаты, ничего нет. У вас все деньги. Пять премьер-министров съели чучук за 18,9 млн сомов народных денег», — заявил депутат.

Замглавы экономики и финансов ответил, что предоставит комитету уточненную смету расходов.