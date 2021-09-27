Пресс-служба ГКНБ сообщила, что спецслужбы начали работу по выявлению коррупции в здравоохранении. В результате работы ГКНБ выявил группу фармкомпаний, которые импортировали в Кыргызстан лекарства и продавали их по «чрезмерно завышенной стоимости».

По этому факту начали досудебное производство и сотрудники ГКНБ провели обыски в офисных и складских помещениях компаний. При этом в ведомстве не сообщили, какие именно компании подверглись обыску.

Обыск на складе фармкомпаний. Фото: ГКНБ Обыск на складе фармкомпаний. Фото: ГКНБ Обыск на складе фармкомпаний. Фото: ГКНБ

«Группа компаний в сговоре и при покровительстве отдельных должностных лиц, контролирующих госорганов, в целях уклонения от уплаты налогов скрывает реальную стоимость ввозимых препаратов, в дальнейшем спекулируя ценообразованием лекарств при реализации населению», — сообщили в ГКНБ.

По информации Госкомитета, во время следствия получены доказательства причастности компаний к использованию незаконных методов торговли и лоббирования импортных товаров. В ГКНБ отметили, что это происходило через систему здравоохранения за вознаграждение.

Во время следствия ГКНБ задержал одного из руководителей одной компаний по подозрению по статье «Коррупция». По решению Первомайского районного суда Бишкека подозреваемого водворили в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ устанавливает сумму ущерба от компаний и разыскивает причастных к коррупционной схеме.