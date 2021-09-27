Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 25 сентября на открытии нового здания ведомства в Алайском районе Ошской области рассказал о том, как ведомство раскрыло коррупцию на Кумторе. По его словам, раньше на месторождении добывали золото и вывозили из страны, а сейчас, благодаря ГКНБ, все средства поступают в бюджет.

Камчыбек Ташиев. Фото / Откурбек Рахманов

«Как вы знаете, когда мы пришли к власти в октябре прошлого года, люди говорили, что мы не сможем выплатить зарплаты, соцвыплаты и что государство скатится. Такого не произошло. Благодаря богу, все показатели бюджета в этом году были выполнены. Помимо этого, профицит бюджета составил 564 млн сомов, то есть это лишние деньги. Если бюджет уходящего года составил 162 млрд сомов, то в предстоящем году бюджет составит 220 млрд сомов. А в следующем году бюджет страны превысит 250 млрд сомов. Сейчас создаются все условия для резкого поднятия», — сказал он.

Он сообщил, что за два месяца месторождение Кумтор дало доход в $90 млн и это позволило властям повысить зарплаты и соцвыплаты, а скептические ожидания некоторых людей не оправдались.

«За 21 год мы получили от Кумтора $84 млн*, а за прошедшие июнь-июль, за два месяца доход от месторождения составил $90 млн. Вот, где находятся наши деньги. Богатство Кыргызстана разворовывали и крали. Мы раскрыли их коррупционные схемы. Это сделало ГКНБ. Мы раскрыли, что все наши бывшие чиновники — президенты, все премьер-министры, депутаты — причастны к коррупции там […] На Кумторе добывалось 1,5-2 тонны золота в месяц, которое потом вывозилось на самолете. На сегодня ни один грамм золота не покинул страну. За счет этого наш Кыргызстан разбогател, появились деньги. В следующем году сделаем ещё больше», — заявил глава ГКНБ.

*Неизвестно откуда Ташиев взял эту информацию. По данным самой «Кумтор Голд Компани», с 1994 по 2020 год выплаты на территории Кыргызстана превысили $4,4 млрд. Так, только в 2020 году компания заплатила налогов, таможенных и других обязательных платежей на сумму более $132 млн.

Ташиев также рассказал, что подняли зарплаты военнослужащим на 50%, солдатам внутренних войск на 40% и увеличивают соцвыплаты в два раза. Он рассказал, что на это средства находят, в том числе с Кумтора.

По словам Ташиева, помимо «Кумтора», коррупционные проявления выявлены и в других горнодобывающих компаниях.

Внешнее управление на Кумторе

Карьер Кумтора. Фото: Ислам Розиев / «Клооп»

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев. 6 мая депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях.

Согласно нему, внешнее управление вводят если компания нарушает экологические нормы, создает реальную угрозу жизни, здоровью населения и не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы. 14 мая президент подписал этот закон.

Уже 17 мая парламент ввёл внешнее управление на Кумторе и назначил там главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука.

18 мая глава кабмина Улукбек Марипов представляет коллективу «Кумтора» внешнего управляющего Тенгиза Болтурука. Фото: пресс-служба кабмина

Изначально заявлялось, что внешнее управление вводят на три месяца, но позже стало известно, что оно продлевается автоматически.

Ряд депутатов сообщили, что у них есть вопросы к внешнему управляющему и попросили предоставить отчёт Болтурука в парламенте.

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В ответ в «Кумторе» заявили, что не обязаны отчитываться «перед каждым депутатом в отдельности», и если парламент желает заслушать отчет временного внешнего управляющего Тенгиза Болтурука, то должен согласовать этот вопрос с кабинетом министров. В компании добавили, что Болтурук ежемесячно предоставляет отчет главе ФУГИ Мирлану Бакирову.

«Напоминаем, “Кумтор Голд Компани” является стратегическим объектом, в отношении которого ведутся судебные тяжбы, поэтому существует закрытая информация, которую, по закону, распространять мы не имеем права», — отметили в компании.

По словам министра экономики Акылбека Жапарова, всего за четыре месяца под внешним управлением на руднике добыли 4,1 тонны золота, которую оценивают в $61-62 млн. Он добавил, что золото находится на территории страны и правительство или другая сторона не трогают эти средства, а само предприятие работает в прежнем режиме.

Коррупция на Кумторе

11 августа ГКНБ озвучил предварительные итоги расследования по «Кумтору».

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В ГКНБ отметили, что следствие собрало доказательства и «пришло к обоснованным выводам о масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами “Камеко” и Centerra Gold Inc.» при заключении соглашений, различных дополнений и изменений, связанных с работой рудника Кумтор.

В Госкомитете подчеркнули, что условия соглашений «не отвечали коренным интересам народа Кыргызстана».

Из-за первых соглашений по Кумтору заочно к уголовной ответственности привлекли первого беглого президента страны Аскара Акаева и бывшего президента госконцерна «Кыргызалтын» Дастана Сарыгулова.

Кроме того, в розыск объявили: второго беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, его сына Максима Бакиева, бывшего директора Госагентства геологии и недропользования Капара Курманалиева, председатель совета директоров Андрея Елисеева, представителя инвестора Андрея Сазанова.

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Кроме того, по делу Кумтора признаны виновными в коррупции экс-депутаты Талант Узакбаев и Исхак Пирматов. Обоих оштрафовали на 300 тысяч сомов.

Также в СИЗО ГКНБ по этому делу находятся депутаты Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров, экс-премьер министры Джоомарт Оторбаев и Темир Сариев.