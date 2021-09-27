Мы до последнего не хотели получать аккредитацию от Центризбиркома Кыргызстана для освещения предстоящих парламентских выборов. Мы считаем, что нам она не нужна — отсутствие аккредитации не лишает нас права освещать выборы.

Но практика показала, что, к сожалению, это может стать серьёзной помехой. Например, на выборах в январе и апреле 2021 года бывали случаи, когда наших внештатных корреспондентов не пускали на участки как раз из-за отсутствия аккредитации. И даже если бороться за справедливость и добиваться наказания для тех, кто препятствовал журналистам, драгоценное время упущено, и, возможно, какие-то нарушения из-за этого остаются без нашего внимания.

На отсутствие аккредитации нашим журналистам и юристам указывали и на заседаниях Центризбиркома уже после выборов. Опять же, это было неправильно со стороны представителей ЦИКа, но мы задумались летом — а может быть, чёрт с ним, получить уже эту аккредитацию? Пойти на этот компромисс ради того, чтобы отслеживать ещё больше нарушений и иметь ещё больше силы в возможных судебных разбирательствах после выборов?

Но тут и всплывает главная причина, почему нам никогда не хотелось получать эту самую аккредитацию — потому что тогда мы чуть ли не обязаны размещать у себя агитационные материалы.

Напрямую в законах так не написано, но при подаче документов на аккредитацию нужно предоставить «сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании».

Что ж, мы нашли выход. Вот наш официальный прайс на размещение у нас политической рекламы. Мы его заявили в документах для Центризбиркома, и теперь, когда мы получили аккредитацию, объявляем вам всем: