Мы до последнего не хотели получать аккредитацию от Центризбиркома Кыргызстана для освещения предстоящих парламентских выборов. Мы считаем, что нам она не нужна — отсутствие аккредитации не лишает нас права освещать выборы.
Но практика показала, что, к сожалению, это может стать серьёзной помехой. Например, на выборах в январе и апреле 2021 года бывали случаи, когда наших внештатных корреспондентов не пускали на участки как раз из-за отсутствия аккредитации. И даже если бороться за справедливость и добиваться наказания для тех, кто препятствовал журналистам, драгоценное время упущено, и, возможно, какие-то нарушения из-за этого остаются без нашего внимания.
На отсутствие аккредитации нашим журналистам и юристам указывали и на заседаниях Центризбиркома уже после выборов. Опять же, это было неправильно со стороны представителей ЦИКа, но мы задумались летом — а может быть, чёрт с ним, получить уже эту аккредитацию? Пойти на этот компромисс ради того, чтобы отслеживать ещё больше нарушений и иметь ещё больше силы в возможных судебных разбирательствах после выборов?
Но тут и всплывает главная причина, почему нам никогда не хотелось получать эту самую аккредитацию — потому что тогда мы чуть ли не обязаны размещать у себя агитационные материалы.
Напрямую в законах так не написано, но при подаче документов на аккредитацию нужно предоставить «сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании».
Что ж, мы нашли выход. Вот наш официальный прайс на размещение у нас политической рекламы. Мы его заявили в документах для Центризбиркома, и теперь, когда мы получили аккредитацию, объявляем вам всем:
1 новость в разделе «Важное на сегодня» — 100 000 000 сомов (сто миллионов сомов)
1 публикация в инстаграме — 50 000 000 сомов (пятьдесят миллионов)
1 публикация в фейсбуке — 50 000 000 сомов (тоже пятьдесят миллионов)
1 публикация в твиттере — 50 000 000 сомов (тоже пятьдесят миллионов)
При этом мы оставляем за собой право отказать любому кандидату или партии, который даже захочет заплатить нам такие деньги. И чтобы вы зря не теряли время, мы предупреждаем заранее — мы откажем всем. Да-да, даже если вы предложите нам сто миллионов сомов за новость в разделе «Важное на сегодня».
Да что уж там, даже если вы предложите нам миллиард сомов за десять агитационных новостей в разделе «Важное на сегодня», мы всё равно вам откажем.
Почему мы так делаем?
«Клооп» — по-настоящему независимое издание. Мы гордимся тем, что мы никогда не были связаны ни с одной партией или политической силой в Кыргызстане. Это позволяло нам беспристрастно освещать все политические процессы и выпускать самые громкие и смелые журналистские расследования.
Для нас эта независимость очень важна, и поэтому мы пообещали самим себе, что никогда не будем рекламировать на своих страницах кыргызские политические партии в целом или отдельных политиков в частности.
Единственный способ, как партии или политики могут теоретически дать деньги «Клоопу» — это стать нашими подписчиками на «Патреоне», например, или скинуть нам деньги на «Элсом» или PayPal. Но это и не реклама, и такие пожертвования нас ни к чему не обязывают с точки зрения освещения событий. Если некий условный кандидат в депутаты даже и станет нашим сверхдорогим подписчиком на «Патреоне», мы все равно сделаем про него расследование, окажись он замешанным в коррупционной схеме.
Чтобы оставаться независимым СМИ, мы работаем по смешанной финансовой модели, когда часть доходов «Клоопа» формируется грантами от множества разных доноров, часть — пожертвованиями читателей, и часть — коммерческой деятельностью.
Именно благодаря тому, что у «Клоопа» такое богатое разнообразие источников финансирования, нам легче обеспечить независимость редакционной политики.
Ни одна грантовая организация, ни один жертвователь, ни один заказчик коммерческих услуг — никто из них никогда не сможет нам указать, о чём мы можем или не можем писать. А если даже кто и попытается, мы перестанем с ними сотрудничать — на то и нужно много источников, чтобы мы могли себе такое позволить.
Жалеем ли мы о потере потенциального дохода? О нет, ни капли.
Наоборот, мы уверены, что именно наша принципиальная позиция позволит нам получить, например, ещё большую поддержку от наших читателей. Если вы хотите, чтобы Кыргызстан и дальше мог гордиться своей независимой и сильной журналистикой, станьте одним из наших доноров: это наша страница на сервисе «Патреон», достаточно оформить хотя бы подписку в 1,5 доллара в месяц, и это уже очень сильно поможет «Клоопу». (Но можно и больше!)
Спасибо, что читаете нас, и читайте нас ещё больше, особенно в период выборов! Мы вас точно не обманем.