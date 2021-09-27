Правозащитная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный отчет Freedom on the Net — 2021 («Свобода в Сети»). Эксперты оценивали уровень свободы Интернета в 70 странах мира в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года и обнаружили, что он начал снижаться по всему миру.

Оказалось, что уже 24 страны инициировали меры на государственном уровне по контролю контента онлайн-платформ и социальных сетей. Еще в 38 странах проводимые реформы повлияли на управление данными, а 21 страна предлагала действия, связанные с конкуренцией в Сети.

Freedom on the Net — 2021: ситуация в мире. Скриншот с сайта Freedom House.

Freedom House отмечает, что онлайн-свобода ослабевает по всему миру уже более 10 лет, но в этот раз показатели более «тревожны». Наибольшее ухудшение свободы в Сети зафиксировано в Мьянме, Беларуси и Уганде — там за минувший год прошли выборы и конституционные кризисы. Мьянма в результате переворота и ужесточения режима потеряла 14 пунктов в рейтинге свободы в Сети.

Беларусь после выборов президента и подавления протестов потеряла 7 позиций в рейтинге. В Уганде тоже прошли выборы в парламент и выборы президента, и были протестные настроения — страна также потеряла 7 позиций.

Есть ухудшение свободы в Сети и у Кыргызстана: в 2020 году республика занимала 56 место, а в 2021 году потеряла три пункта и занимает 53 место. Она значится «частично свободной».

Рейтинговые показатели Кыргызстана в Freedom on the Net — 2021. Скриншот с сайта Freedom House.

По воспрепятствованию доступа в Сеть Кыргызстан набрал 13 баллов из 25, по попыткам ограничения контента в Сети 23 из 35 баллов и по нарушениям прав пользователей 17 из 40 баллов.

«Аналитики выразили серьезную озабоченность по поводу того, что новая Конституция, принятая на референдуме в апреле 2021 года, который независимые наблюдатели охарактеризовали как неуважение к верховенству закона, содержит меры, угрожающие правам граждан на свободу выражения мнений. Сотрудники правоохранительных органов принимают ответные меры против обычных пользователей Интернета, которые критикуют президента и других влиятельных политических деятелей», — отмечается в докладе.

Также говорится, что в республике «суды регулярно блокируют веб-сайты и контент, который предположительно разжигает ненависть или считается “экстремистским”».

Что случилось за это время?

Представители Freedom House отмечают, что Кыргызстан после двух революций принял парламентскую форму правления и начал отходить от авторитаризма. Но при этом в июле 2020 года «правительство ограничило доступ к ресурсу Change.org после того, как там была опубликована петиция с призывом к отставке бывшего президента Жээнбекова».

Затем были парламентские выборы 2020 года, «на которые сильно повлияло мошенничество среди влиятельных чиновников». Так же отмечается, что «значительную роль в манипулировании онлайн-информационной средой в преддверии октябрьских выборов» сыграли «фермы троллей, связанные с бывшим таможенником Райымбеком Матраимовым, который был замешан в громком коррупционном скандале».

После объявления итогов выборов прошли «несколько дней широкомасштабных политических волнений, протестов, побегов из тюрем и насилия». При этом во время октябрьских акций протеста по поводу результатов парламентских выборов «правительство на несколько часов отключило мобильный доступ в интернет в Бишкеке, а онлайн-журналисты подверглись физическим нападениям и онлайн-преследованиям».



«События, связанные с выборами, заставили Сооронбая Жээнбекова и Кубатбека Боронова уйти в отставку с постов президента и премьер-министра, открыв путь националистически настроенному политику Садыру Жапарову, который был осужден за похищение человека, но сбежал из заключения во время беспорядков после выборов [… ] [У него появилась] возможность захватить власть и объявить себя исполняющим обязанности президента и исполняющим обязанности премьер-министра», — отмечается в докладе.

Правозащитники напоминают, что затем Жапаров ушел с обеих должностей в ноябре, чтобы претендовать на пост кандидата на досрочных президентских выборах в январе 2021 года, которые он выиграл. Затем он провел референдум для принятия новой Конституции, которая была одобрена в апреле 2021 года. Но независимые миссии наблюдателей охарактеризовали этот процесс как «отсутствие доверия и уважения к верховенству закона».

«Новая Конституция, принятая на референдуме в апреле 2021 года, в которой, по утверждению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отсутствует уважение к верховенству закона, включает меры, угрожающие свободе выражения мнений и препятствующие независимости судебной власти», — отмечается в докладе.

Что не так?

Правозащитники отметили, что в Кыргызстане существует несколько нечетко определенных законов, используемых для наказания за законную деятельность в Интернете. Коснуться они могут почти что каждого, учитывая, что, как отмечается в докладе, «коррупция широко распространена в государственных и частных учреждениях Кыргызстана, а судебная система лишена какого-либо подобия независимости».

В частности, имеется в виду резонансный закон о распространении ложной информации*, «направленной на нарушение верховенства закона, или действий, нарушающих общественный порядок и спокойствие людей».

*Он в Кыргызстане известен более как «закон о фейках», или же «закон Асылбаевой».

Также отмечается, что веб-сайты, государственные и частные организации, поставщики услуг или отдельные пользователи подвергались за время подготовки этого доклада широко распространенному взлому и «практике политически мотивированных кибератак».

В преддверии парламентских выборов в октябре 2020 года пользователи Сети, включая журналистов, столкнулись с физическими и цифровыми атаками. Атаки продолжались и после октябрьских событий, кроме того, есть обозначенные правозащитниками нарушения и с государственной стороны.

«В сентябре 2021 года Министерство внутренних дел призналось в прослушивании ряда лиц в январе и феврале 2021 года, предположительно, в связи с их ролью в протестах в октябре 2020 года. Однако в список лиц также входят люди, которые не участвовали в протестах», — отмечается в докладе.

Как составляется рейтинг и оцениваются страны?

Рейтинг Freedom on the Net формируется через оценку стран по трем параметрам, за каждый из которых начисляются баллы:

препятствия к доступу в интернет (инфраструктурные, экономические, политические барьеры, решения правительства по отключению интернета, блокировке приложений, правительственный контроль над провайдерами, независимость регуляторов);

ограничения контента ( от блокировки до самоцензуры);

нарушения прав пользователей (ограничение свободы слова, отслеживание активности, нарушение приватности, привлечение к ответственности за действия в интернете, кибератаки).

Место в рейтинге означает количество баллов, набранных страной за все эти три параметра.

Страны, набравшие от 70 до 100 баллов — условно «свободные», от 40 до 69 баллов — «частично свободные», менее 40 баллов — «несвободные».