В Первомайском райсуде Бишкека 27 сентября должно было состояться очередное заседание по делу о Кой-Ташских событиях. В суд привезли даже бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, но заседание снова отложили из-за того, что не пришли адвокаты трёх обвиняемых по этому делу.

*Кроме Атамбаева, в суд привезли бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и политика Равшана Джеенбекова.

Во время заседания у бывшего президента спросили, что он думает по поводу новых уголовных дел в отношении него, а их как минимум 7.

«Надо, наверное, чтобы [было] 21 уголовное дело — “очко” будет как раз* […] Это признак того, что все дела высосаны из пальца. Все об этом прекрасно знают. Я один раз сказал, что не буду давать показания, значит не дам. Все будет хорошо», — сказал он.

*Атамбаев очевидно имеет в виду игру в очко. Там игрок набравший 21 очко сразу выигрывает.

Атамбаев добавил, что чувствует себя «нормально» и на сделку со следствием не пойдёт. Он добавил что верит, что «рано или поздно правда всегда побеждает».

Дела против Атамбаева

В период президентства Сооронбая Жээнбекова в отношении Алмазбека Атамбаева было возбуждено в общей сложности пять уголовных дел.

Он является фигурантом по делу о кой-ташских событиях, о незаконном освобождение «вора в законе» Азиза Батукаева, о коррупции при строительстве школы в новостройке «Калыс-Ордо» в Бишкеке, о коррупции при модернизации ТЭЦ и о незаконном получении земель в Кой-Таше*.

*Позже два дела, касающиеся села Кой-Таш, были объединены в одно.

В июне 2020 года бывший президент был осужден на 11 лет по делу об освобождении Азиза Батукаева. Но в ноябре 2020 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.

Однако, недавно на бывшего президента возбудили новые уголовные дела. Ему вручили уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков на площади «Ала-Тоо» во время октябрьских событий 2020 года. Также его обвиняют в незаконной выдаче гражданства Кыргызстана 10 уроженцам Турции в 2016 году.

Сами адвокаты Атамбаева говорят, что уже сбились со счёта пытаясь понять, сколько дел в итоге возбуждено в отношении их подзащитного.

«Я уже не успеваю отслеживать их количество. Обвинения против Атамбаева уже потеряли всякий смысл, потому что это давно стало политикой, а не следственной необходимостью», — считает адвокат Замир Жоошев.