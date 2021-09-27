Политическая партия «Ата Мекен» 27 сентября на своей странице в фейсбук сообщила, что объединилась с партией «Туран».

По их информации «Туран» присоединилась для участия в предстоящих парламентских выборах 28 ноября 2021 года. Ранее «Ата Мекен» уже объединилась с партией «Реформа».

Ата Мекен и Туран объединились Фото: Ата Мекен

«Партия “Туран” присоединилась к демократической коалиции “Эге Мен”, сформированной “Ата Мекен” и “Реформа”, и подписала меморандум», — сообщили в партии.

Лидером партии «Туран» является политик Жениш Молдокматов, который, по последней информации, находится на лечении в частной клинике «Бикард» после операции на сердце.

Проблемы с сердцем у Молдокматова начались после продолжительной голодовки, которую он объявил из-за своего задержания. Политика задержали еще в мае этого года по подозрению в «Организации массовых беспорядков».

Президент Садыр Жапаров назначил выборы в Жогорку Кенеш на 28 ноября. Эти выборы пройдут по новой системе. Согласно новой Конституции, парламент будет состоять из 90 депутатов, вместо 120.

Выборы депутатов пройдут по смешанной избирательной системе.

Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе по единому избирательному округу, а 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

По данным ЦИК, принять участие в выборах изъявили более 70 партий, однако к началу агитационного периода и внесения избирательного залога количество партий может уменьшиться.