Президент Садыр Жапаров вернул с возражениями в парламент законопроект о введении ЧС в экономике. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Однако не уточняется какие именно возражения выразил президент.

Законопроект о введении режима ЧС в экономике

Депутаты парламента 29 июля сразу в трёх чтениях приняли законопроект о введении режима ЧС в экономике Кыргызстана. Инициатором документа выступил министр экономики Акылбек Жапаров.

Согласно законопроекту, режим ЧС в экономике вводится по решению кабинета министров не позднее семи дней с того момента как профильный госорган вносит это предложение к президенту. Таким профильным органом является минэкономфин.

При режиме ЧС в экономике кабмин может менять налоговый режим, а также размер налогов и сборов, устанавливать правила управления госимуществом и порядка предоставления госимущества во временное владение и много чего ещё.

Читать по теме: Узаконит рейдерский захват, подорвет стабильность в стране. Бизнес-ассоциации просят президента отклонить законопроект о режиме ЧС в экономике

Критика законопроекта

После принятия законопроекта представители бизнес-сообществ назвали документ «сырым» и «нуждающимся в доработке». По мнению бизнес-омбудсмена Кыргызстана Робина Орд-Смита законопроект содержит нормы, «которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом».

Экономисты же считают, что этим законопроектом государство пытается регулировать бизнес в Кыргызстане.

«Вмешательство государства в бизнес чревато. В этом случае всегда нужно взвешивать риски и выгоды. В условиях Кыргызстана, когда у нас коррумпированные госорганы и большое недоверие предпринимателей к государственному регулированию, необходимости в таком законе я не вижу. Надо отметить, что законопроект еще больше снижает роль парламента. Расходование госбюджета требует двойного, тройного контроля. Эта та область, где может быть много разных злоупотреблений. Без согласования с парламентом спешное распределение казенных денег может не только увеличить и без того имеющиеся коррупционные риски, но допустить неэффективное распределение госсредств»,— считает экономист Азамат Акенеев.

Национальный альянс бизнес-ассоциаций (НАБА) даже обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой наложить вето* на законопроект о введении режима ЧС в экономике. Либо же отправить его на доработку с обязательным общественным обсуждением с привлечением бизнес-ассоциаций в согласительную комиссию.

В НАБА считают законопроект «опасным, вредным для экономики, внушающим недоверие со стороны бизнеса, подрывным для национального согласия и общественно-политической стабильности».

Отреагировали на законопроект и в Антикоррупционном деловом совете (АДС) при президенте. В АДС отметили, что некоторые нормы, указанные в проекте, противоречат политике и указу президента по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.