Пресс-служба Госпограничной службы сообщила, что 27 сентября главы Баткенской области и Согдийской области Таджикистана провели переговоры из-за задержания кыргызстанца Уразбека Мирзоева.

По итогам переговоров Мирзоева передали кыргызской стороне. Он прибыл на родину через КПП «Кулунду-автодорожный». В Погранслужбе отметили, что разбирательство по инциденту продолжается.

Кыргызстанеца Уразбека Мирзоева задержали 26 сентября сотрудники ГКНБ Таджикистана. По данным ведомства, 26-летний Мирзоев ехал с супругой в маршрутном такси в село Жигдалик Таджикистана*, когда его задержали. В этом селе проживают этнические кыргызы.

*Кыргызско-таджикская граница официально закрыта с конца мая этого года. Тогда власти Кыргызстана ввели временные ограничения движения через госграницу с Таджикистаном «до решения проблемных вопросов». Кыргызские власти закрыли границу после вооруженного конфликта между двумя странами в конце апреля этого года.

Отмечается, что супруга Мирзоева — тоже гражданка Кыргызстана, но ее таджикские силовики не задерживали. Это она сообщила пограничникам о его задержании.