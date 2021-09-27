Глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию, в город Женеву, чтобы решить вопрос по «Кумтору». Об этом сообщил директор «Регион ТВ»* Откурбек Рахманов.

*Телеканал «Регион ТВ» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Сам Рахманов также сообщал, что участвовал в агитационной кампании партии «Мекенчил», основанной Ташиевым и нынешним президентом Садыром Жапаровым.

Скриншот поста Откурбека Рахманова о поездке Камчыбека Ташиева

По словам Рахманова, Ташиев вылетел решать «судьбу Кумтора», несмотря на свой день рождения, который празднуется 27 сентября.

«Пришел судьбоносный день для решения вопроса по “Кумтору”. Желаю ему счастливого пути, и, надеюсь, он вернет богатство кыргызскому народу», — написал Рахманов.

В пресс-службе ГКНБ пока не прокомментировали информацию о визите Ташиева в Женеву.