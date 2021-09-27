Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 27 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии в стране скончались 2 602 пациента с ранее выявленным коронавирусом.

Также по информации штаба, за сутки зарегистрировали 59 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек — 33;

Чуйская область — 9;

Нарынская область — 4;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 4.

За все время в Кыргызстане зарегистрировали 178 317 случаев заражения COVID-19.

Также за сутки из больниц и стационаров выписали 64 пациента переболевших коронавирусом. За все время коронавирусом в стране переболели 172 912 пациентов.