Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев 26 сентября встретился с назначенным талибами и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ИЭА Забихулла Мужахид на своей странице в Твиттере.

Сообщается, что во время встречи стороны подчеркнули «важность развития торговли между двумя странами и пообещали расширить двустороннее сотрудничество в области торговли».

«Посол также выразил удовлетворение ситуацией в области безопасности в Кабуле и призвал к доставке гуманитарной помощи в Афганистан», — говорится в сообщении.

Казахстан — уже вторая страна в Центральной Азии после Кыргызстана, которая провела встречу на таком уровне с правительством, назначенным «Талибаном».

*«Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане и ряде стран мира.

Ранее на встречу с правительством «Талибана» выезжала делегация из Кыргызстана. Встреча проходила в Кабуле 23 сентября.

Пресс-служба президента тогда сообщала, что кыргызская делегация «доставила в Кабул груз гуманитарной помощи от имени народа Кыргызстана народу Афганистана».

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявлял, что Кыргызстан привержен «невмешательству во внутренние дела» Афганистана и «поддержке дружественных отношений» с этой страной. Он также отмечал «необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам» для «скорейшей стабилизации ситуации в стране».

Наладить контакты с Афганистаном, после захвата власти талибами, ранее пытались и в Узбекистане. 14 сентября Узбекистан передал Афганистану гуманитарную помощь в виде продуктов питания и одежды.

Также стало известно, что Россия выразила готовность поддерживать «Талибан» в борьбе с терроризмом.