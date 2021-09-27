Наргиза* (имя изменено) проходила в 11 часов ночи возле остановки в жилмассиве Ак-Ордо-2 на окраине Бишкека, когда на нее напал неизвестный ей парень. Он приставил к ее горлу нож, завел ее в строящийся неподалеку дом и изнасиловал. В июне 2019 года Ленинский райсуд Бишкека приговорил насильника к 9 годам лишения свободы.

* Здесь и далее не представлены ссылки на приговоры, поскольку документ содержит личные данные пострадавшей и насильника.

Кажется, что так происходит большинство изнасилований. Но на деле все не так. «Медиазона» и «Клооп» проанализировали данные судов за последние шесть лет и выяснили, что кыргызстанок чаще всего насилуют или пытаются изнасиловать их знакомые. Только в одном из пяти случаев изнасилований преступник не был знаком с пострадавшей.

Исследование также показало, что насильники выбирали жертву из числа знакомых, которые находятся в уязвимом положении: ребенок или подросток (32 дела), дома никого не было, кроме пострадавшей (20 дел), женщина жила одна (7 дел), имеет инвалидность (5 дел) или находилась в алкогольным опьянении (12 дел).

Так, житель села в Кадамжайском районе Баткенской области Болот (имена изменены) рано утром возвращался домой со свадьбы. Мужчина был пьян и решил зайти домой к Айгуль, жене старшего брата. Он знал, что женщина живет одна с малолетними детьми, поскольку его брат на заработках в России.

«Она уложила детей и легла спать. Проснулась в 4 утра от того, что входная дверь громко открылась. В комнату зашел некий мужчина, схватил ее за горло и повалил на землю. Она сопротивлялась, но он одной рукой держал ее за горло, а второй снял штаны, чтобы изнасиловать. Она закричала сыну, чтобы он позвал соседей», — говорится в приговоре суда.

Мальчик выбежал на улицу. Женщина продолжала кричать о помощи. Тогда Болот, испугавшись, убежал из ее дома. Кадамжайский райсуд в 2018 году признал мужчину виновным в попытке изнасилования и назначил ему три года лишения свободы.