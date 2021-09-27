В Кыргызстане тема секса и изнасилований по-прежнему остается табу. В некоторых делах по-прежнему винят пострадавших женщин в том, что они соблазнили или спровоцировали насильников. «Медиазона» и «Клооп» изучили приговоры судов по всему Кыргызстану за последние 6 лет и разобрались, кто и в каких условиях совершает изнасилования.
Наргиза* (имя изменено) проходила в 11 часов ночи возле остановки в жилмассиве Ак-Ордо-2 на окраине Бишкека, когда на нее напал неизвестный ей парень. Он приставил к ее горлу нож, завел ее в строящийся неподалеку дом и изнасиловал. В июне 2019 года Ленинский райсуд Бишкека приговорил насильника к 9 годам лишения свободы.
* Здесь и далее не представлены ссылки на приговоры, поскольку документ содержит личные данные пострадавшей и насильника.
Кажется, что так происходит большинство изнасилований. Но на деле все не так. «Медиазона» и «Клооп» проанализировали данные судов за последние шесть лет и выяснили, что кыргызстанок чаще всего насилуют или пытаются изнасиловать их знакомые. Только в одном из пяти случаев изнасилований преступник не был знаком с пострадавшей.
Исследование также показало, что насильники выбирали жертву из числа знакомых, которые находятся в уязвимом положении: ребенок или подросток (32 дела), дома никого не было, кроме пострадавшей (20 дел), женщина жила одна (7 дел), имеет инвалидность (5 дел) или находилась в алкогольным опьянении (12 дел).
Так, житель села в Кадамжайском районе Баткенской области Болот (имена изменены) рано утром возвращался домой со свадьбы. Мужчина был пьян и решил зайти домой к Айгуль, жене старшего брата. Он знал, что женщина живет одна с малолетними детьми, поскольку его брат на заработках в России.
«Она уложила детей и легла спать. Проснулась в 4 утра от того, что входная дверь громко открылась. В комнату зашел некий мужчина, схватил ее за горло и повалил на землю. Она сопротивлялась, но он одной рукой держал ее за горло, а второй снял штаны, чтобы изнасиловать. Она закричала сыну, чтобы он позвал соседей», — говорится в приговоре суда.
Мальчик выбежал на улицу. Женщина продолжала кричать о помощи. Тогда Болот, испугавшись, убежал из ее дома. Кадамжайский райсуд в 2018 году признал мужчину виновным в попытке изнасилования и назначил ему три года лишения свободы.
Изнасилована у себя дома
Дом считается одним из самых безопасных мест, где можно укрыться от проблем и внешних угроз. Но анализ приговоров показал, что в более чем трети случаев изнасилования или попытка изнасилования совершались дома у пострадавшей.
Бакай (имя изменено), житель села Бакай-Атинского района в Таласской области, выпив с друзьями, под утро пришел домой к своей знакомой, которая проживает одна.
«Я проходил мимо дома Жазгуль (имя изменено), которая мне раньше нравилась. Я увидел свет в окне ее дома, мне пришла в голову дурная мысль — изнасиловать ее. Я снес электрический счетчик, чтобы выключить свет в доме, перепрыгнул через забор и вытащил из дома Жазгуль, потом попытался изнасиловать ее», — рассказал Бакай в суде.
По словам потерпевшей, мужчина сначала попытался войти в дом, сняв сетку с окна, но потом он подошел к задней двери дома. Жазгуль придержала дверь изнутри, но мужчина вырвал дверь во двор вместе с ней. Он пнул женщину по голове пять-шесть раз, сломал ее телефон, чтобы она никому не позвонила.
«После чего он насильно снял с нее халат, порвал бюстгальтер. Во время того, как он совершал насильственные действия, к забору дома кто-то подошел на помощь. Бакай, увидев свет от телефона у забора, сбежал с места преступления», — говорится в приговоре суда.
Таласский райсуд в сентябре 2017 года прекратил дело, поскольку потерпевшая сторона отказалась от претензий к обвиняемому. Мужчину обязали возместить материальный ущерб пострадавшей — за сломанные счетчик и сетку.
Сколько дел прекращается и почему
Согласно данным Генпрокуратуры, с каждым годом в Кыргызстане увеличивается количество возбужденных дел по факту изнасилования. Так, в 2011 году было возбуждено 331 дело, а в 2020 году — уже 673 дела.
При этом растет и количество прекращенных дел. Если десять лет назад прекратили всего 47 дел, то в 2020 году прекратили 586 дел — то есть более 85%.
Более того, часть дел по изнасилованиям прекращают уже в судах. Согласно статистике Верховного суда (получены «Медиазоной»), за последние десять лет суды Кыргызстана рассмотрели более 2,7 тысяч дел по статье «Изнасилование». За тот же период были прекращены дела в отношении 1 009 обвиняемых в изнасиловании.
Согласно подсчетам «Медиазоны» по приговорам из базы данных Верховного суда, за последние 6 лет суды прекратили 29% дел по изнасилованиям. Журналисты изучили 301* приговор — 79 дел были прекращены из-за примирения сторон.
*Общее количество дел составило 329. Но здесь были вычтены те дела, в которых пересматривали срок заключенных из-за смягчения наказания за изнасилование по новому Уголовному кодексу, который заработал с января 2019 года.
Согласно исследованию ПРООН (Программы развития ООН), с 2012 по 2015 годы в судах Кыргызстана из 756 дел по факту изнасилования было прекращено 358 дел — в большинстве случаев из-за примирения сторон.
Специалистка кризисного центра «Шанс» Адинай Жапаралиева объясняет эту тенденцию тем, что пострадавшие от изнасилований подвергаются «колоссальному давлению» от родственников обвиняемых и даже со стороны правоохранительных органов.
«В первую очередь, женщина сталкивается с виктимизацией и недоверием со стороны правоохранительных органов. Следователи начинают спрашивать: “Что она там делала? Почему была с малознакомым парнем? В чем была одета?". А как только обвиняемого закрывают в СИЗО, тут же налетают его родственники: начинают преследовать пострадавшую, звонить, приходить к ней домой, угрожать и вламываться в ее дом», — поясняет Жапаралиева.
Правозащитница добавляет, что бюрократия и судебный процесс, который может длиться годами, также изматывают пострадавших от изнасилования. «За время [разбирательств] пострадавшая устанет морально и физически так, что она хочет отделаться от этих людей, просто оставить заявление [об отказе от претензий] и все закончить», — делится специалистка.
Согласно Уголовному кодексу, насильникам минимально назначают 5 лет лишения свободы. В случае изнасилования несовершеннолетнего ребенка обвиняемый получает от 10 лет колонии.
В базе приговоров Верховного суда за последние шесть лет лишь в 179 делах были указаны сроки лишения свободы и наказание. Анализ приговоров показал, что обвиняемые в изнасиловании получают в среднем 9,5 лет колонии. Среди 179 дел было четыре решения об условном сроке, в четырех делах обвиняемые в изнасиловани были оправданы, а одному обвиняемому в попытке изнасилования назначили штраф в 60 тысяч сомов (более $700). Всего 9 обвиняемых получили пожизненные сроки.
Юристка Фатима Якупбаева объясняет, что статья 26 УПК КР позволяет судьям прекратить рассмотрение дел на 14 основаниях — туда входят примирение сторон или смерть обвиняемого. Таким образом, обвиняемые могут договориться с пострадавшей и избежать наказания.
Однако Якупбаева отмечает, что на стадии следствия дела по факту изнасилования являются публичными. Это значит, что милиция может прекращать расследование на основании встречного заявления потерпевшей, только если она совершеннолетняя.
«Медиазона» направила запрос в МВД для получения пояснений, по каким причинам приостанавливаются дела в стадии следствия, но на момент публикации материала ведомство на него не ответило.
Насилие среди партнеров
Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждая четвертая женщина в мире на протяжении своей жизни подвергалась физическому и/или сексуальному насилию. Почти треть женщин в возрасте от 15 до 49 лет подвергались сексуальному насилия со стороны своего интимного партнера.
Однако исследование «Медиазоны» показало, что из 136 дел только в 11 случаях факт изнасилования был совершен либо в отношениях либо бывшим партнером. Специалистка кризисного центра «Шанс» Адинай Жапаралиева объясняет такое малое количество дел тем, что женщины стыдятся обратиться в милиции с подобным заявлением.
«У нас не принято говорить, что у замужних женщин может быть факт изнасилования со стороны супруга. Если жена пойдет и напишет заявление в правоохранительные органы, то они ее обсмеют. Еще вдобавок скажут, что это был ее супружеский долг», — поясняет Жапаралиева.
По словам правозащитницы, именно супруги «извращенно» насилуют жен — с применением физического и психологического насилия, также были случаи, когда мужчины пользовались предметами.
«Бывали случаи, когда женщину насиловал муж бананом. Как она может о таком рассказать в милиции?» — отмечает специалистка.
Методология
«Клооп» скачал из базы судебных актов Верховного суда 329 приговоров, вынесенных судами с января 2015 по июль 2021 года, по статье об изнасиловании (по старому УК — статья 129, по новому УК — статья 161). Дела о насильственных действиях сексуального характера, понуждении к действиям сексуального характера и действиях сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста не были включены в исследование.
Из скачанных 329 приговоров по делам об изнасиловании — большинство документов являлись апелляционными жалобами на пересмотр решения суда в связи с вступлением в силу новых кодексов.
1 января 2019 года в Кыргызстане заработали пять новых кодексов, в том числе Уголовный кодекс. В новых документах наказания за некоторые статьи были смягчены. В связи с этим заключенные имели право подать апелляцию на пересмотр дела.
Журналисты «Медиазоны» Айсымбат Токоева и «Клоопа» Мундузбек Калыков перечитали все скачанные приговоры и составили таблицу с данными по обвиняемому, потерпевшей, месту преступления и решению суда.
Только в 136 приговорах были приведены детали дела — кем являлся насильник и при каких обстоятельствах было совершено преступление. Из этих 136 дел девять дел были о групповом изнасиловании с несколькими обвиняемыми, поэтому в первом графике насчитывается 146 насильников. Большинство приговоров — 88 актов — были решениями первой инстанции, остальные — решениями городских и областных судов.
Подсчет сроков. В делах с несколькими статьями был взят срок, вынесенный только за изнасилование и до сложения сроков. Например, обвиняемый получил 20 лет колонии за убийство и изнасилование потерпевшей, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за изнасилование и дал 15 лет за убийство. Журналисты «Медиазоны» и «Клоопа» взяли в исследование срок за изнасилование — то есть 10 лет колонии.
Автор: Айсымбат Токоева
Контрибьюторы: Азиза Раимбердиева, Мундузбек Калыков/«Клооп»
Дата-редакторы: Андрей Дорожный, Егор Сковорода
Материал создан стипендиаткой программы по дата-журналистике проекта «Медиа-К» «Интерньюс в Кыргызстане», реализуемого при поддержке USAID в КР в партнерстве со Всемирным банком и IDEM. Ментором программы выступает Андрей Дорожный. Мнения и выводы в материале не обязательно отражают мнение «Интерньюса» и его партнеров.