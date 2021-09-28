Расследованием смерти правозащитника Азимжана Аскарова теперь займётся ГКНБ. Об этом «Клоопу» рассказали в правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан».

По словам главы организации Толекан Исмаиловой, впервые в истории Генпрокуратура передала расследование подобного дела ГКНБ.

Смерть Аскарова

Азимжан Аскаров скончался 25 июля 2020 года в исправительной колонии №47 в Бишкеке. Ему было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Причиной смерти Аскарова стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника, власти ограничились лишь тем, что предложили перевести Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН). По данным же ГСИН, Аскаров сам отказывался от госпитализации.

По факту смерти правозащитника было начато досудебное расследование и следствием занималась ГСИН. Но позже ведомство прекратило дело за отсутствием состава преступления. Это решение посчитал законным Свердловский райсуд Бишкека.

Из-за этого адвокаты «Бир Дуйно — Кыргызстан» подали апелляцию Бишкекский горсуд и Верховный суд. Оба суда признали решение о прекращении дела о смерти Азимжана Аскарова незаконным и необоснованным.

Новым расследованием вновь должно было заняться ГСИН, но адвокаты «Бир Дуйно — Кыргызстан» выступали против, аргументируя это тем, что ведомство заинтересовано в прекращении уголовного дела и не может объективно расследовать его. Они просили передать дело ГКНБ и обратились в Генпрокуратуру с просьбой отвести следователя ГСИН от расследования смерти правозащитника.

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Кто такой Аскаров?

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни. Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Его обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Затем 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В деле Азимжана Аскарова имелся ряд противоречий — приговоры правозащитнику выносили, основываясь на показаниях милиционеров. Кроме этого, Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с тем, что он занимался расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и выпустили его из-под стражи, однако этого не произошло. Было проведено повторное рассмотрение его дела в суде, но приговор остался прежним.

Правозащитный центр «Бир Дуйно — Кыргызстан» летом 2021 года обратился к президенту Садыру Жапарову в связи с годовщиной межэтнического конфликта на юге Кыргызстана в 2010 году и попросили посмертно оправдать Аскарова.

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