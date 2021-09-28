Бишкекский горкенеш 28 сентября одобрил проект постановления о повышении цен за проезд в общественном транспорте столицы. Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября 2021 года.

Так, согласно принятой БКГ тарифной сетке, в автобусах и троллейбусах стоимость проезда будет 11 сомов, а в маршрутках — 15 сомов.

Депутаты мотивировали свое решение о повышении тарифов тем, что их не меняли более 10 лет. За это время выросли цены на топливо, запчасти для авто и продукты.

В последний раз депутаты БГК меняли тарифы на проезд в общественном транспорте в 2012 году. Тогда они повысили проезд с 8 сомов до 10.

С тех пор водители маршруток не раз поднимали вопрос повышения тарифов и бастовали. Последняя забастовка водителей маршруток была в июне 2021 года и продлилась пять дней. Тогда водители маршруток заявляли, что «если до сентября тариф не будет повышен, они возьмут реванш».

В результате часть из них просто перестала выходить на маршруты так как это стало невыгодно. Во время заседания БГК также стало известно, что в Бишкеке курсируют всего 650 маршурток, обслуживающих город. При этом четыре года назад их было 4,5 тысячи.Для решения проблемы с общественным транспортом мэрия Бишкека закупает новые автобусы, но их все равно не хватает.