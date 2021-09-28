Правозащитница и руководительница некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» («Утро мира») Валентина Чупик до сих пор находится в спецприемнике аэропорта Шереметьево. Её туда поместили 25 сентября, чтобы депортировать.

Сама Чупик — гражданка Узбекистана и жила в России в качестве беженки. Но 25 сентября сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о лишении ее этого статуса и запретили въезд в Россию до 2051 года.

Ее коллеги полагают, что выдворение правозащитницы — это месть правоохранительных органов. Сама Чупик утверждает, что силовики сказали об этом ей напрямую.

Правозащитница уже много лет в Москве оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.

Валентина Чупик даёт интервью «Настоящему времени» из спецпреёмника. 27 сентября 2021 года. Фото / скрин с видео

Никого не допускают

По словам Чупик, в спецприёмнике, где её держат, нет вентиляции, а в помещении очень яркий свет, от которого она практически перестала видеть. Ранее она также говорила о том, что ей не дают кипяток, а в камере нет гигиенических принадлежностей.

«Ко мне никого не допускают, со мной никто не разговаривает. Правда, ко мне дважды приходили начальники смен погранотряда. Спасибо им большое, один выключил свет где-то на 4,5 часа. Но потом его опять включили, и он был включен где-то до полуночи. А потом я стала опять требовать выключить свет, потому что я слепну реально, свет был очень яркий […] даже сквозь подушку виден этот свет», — рассказала она.