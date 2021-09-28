Правозащитница и руководительница некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» («Утро мира») Валентина Чупик до сих пор находится в спецприемнике аэропорта Шереметьево. Её туда поместили 25 сентября, чтобы депортировать.
Сама Чупик — гражданка Узбекистана и жила в России в качестве беженки. Но 25 сентября сотрудники ФСБ вручили ей уведомление о лишении ее этого статуса и запретили въезд в Россию до 2051 года.
Ее коллеги полагают, что выдворение правозащитницы — это месть правоохранительных органов. Сама Чупик утверждает, что силовики сказали об этом ей напрямую.
Правозащитница уже много лет в Москве оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами.
Никого не допускают
По словам Чупик, в спецприёмнике, где её держат, нет вентиляции, а в помещении очень яркий свет, от которого она практически перестала видеть. Ранее она также говорила о том, что ей не дают кипяток, а в камере нет гигиенических принадлежностей.
«Ко мне никого не допускают, со мной никто не разговаривает. Правда, ко мне дважды приходили начальники смен погранотряда. Спасибо им большое, один выключил свет где-то на 4,5 часа. Но потом его опять включили, и он был включен где-то до полуночи. А потом я стала опять требовать выключить свет, потому что я слепну реально, свет был очень яркий […] даже сквозь подушку виден этот свет», — рассказала она.
«Боюсь со мной случится что-то очень плохое»
Чупик опасается, что в Узбекистане её «немедленно посадят в подвал СНБ» (сейчас спецслужба называется Служба государственной безопасности).
«Я не уверена, что меня убьют, но ввиду моего характера это возможно. Просто я же сдаваться и трусить не умею, поэтому они могут решить, что содержание меня слишком ресурсозатратно, и прибить. И это не такой плохой выход. Гораздо хуже, если меня будут долго держать и мучить. В том, что будут держать, я практически уверена.
Уже появились радостные угрозы от, вероятно, сочувствующих СНБ людей из Узбекистана, которые говорят: “Мы тебя ждем. Мы тебя примем у себя”», — рассказала она.
По словам правозащитницы, в 2006 году, после того, как она отказалась платить 50% отката международных грантов и отказалась отдавать организацию*, её посадили в подвал на 38 часов.
*Очевидно Чупик имеют ввиду НКО «Тонг Жахони».
«Меня не били, но мне рассказывали про то, как меня будут убивать, про то, как меня будут расчленять, как меня будут насиловать. Рассказывали про то, как будут убивать моих родственников, желательно у меня на глазах. Они могли это сделать, потому что реально есть такие случаи пыток, и их немало. Но это было в 2006 году. Режим сменился, в 2015 году я уже свято верила, что я приеду в Узбекистан. Я никогда не хотела быть гражданкой России, я всегда хотела только защищать мигрантов. И я хотела поехать, но мне сказали, что меня там могут убить, поэтому я не поехала. И поэтому я боюсь, что если я поеду туда сейчас, то со мной тоже случится что-то очень плохое», — рассказала она.
По мнению правозащитницы, власти Узбекистана очень зависимы от России.
«И я думаю, что СНБ, будучи младшим братом ФСБ сделает все, чтобы будущего у меня не было», — считает она.
Обращение в ЕСПЧ
Меж тем российская правозащитная организация «Комитет против пыток» направила срочное обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием и возможной депортацией из России Валентины Чупик.
«Уже много лет Валентина живет в Москве, возглавляет некоммерческую организацию “Тонг Жахони”, которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам. Депортация Валентины несёт прямой риск для ее жизни; на родине, в Узбекистане ей грозят пытки и преследование со стороны властей», — заявили в комитете.
Юрист организации отметила, что Европейский суд обычно быстро рассматривает срочные обращения, но «сейчас счет идет на часы».