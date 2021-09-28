Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании чиновников Иссык-Кульского Госагентства по земельным ресурсам по подозрению в вымогательстве взятки.

По данным структуры, с заявлением в Госкомитет обратился мужчина, который рассказал, что у него вымогают землю в специальной зоне для развития туризма у озера Иссык-Куль.

В ГКНБ по этому факту начали расследование и задержали ряд чиновников Госрегистра, которые были в сговоре с одним бизнесменом, владеющим частным пансионатом.

По версии следствия, этому бизнесмену и должны были передать отобранный участок.

По подозрению в вымогательстве ГКНБ задержал главу областного Госрегистра, его подчиненного и бизнесмена, которому хотели передать участок. Всех троих задержанных водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Кроме этого, по информации ведомства, имеются и другие доказательства о системной коррупции в Иссык-Кульском Госрегистре при оформлении сделок по земельным участкам. Расследование по делу продолжается.