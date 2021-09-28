Исполняющим обязанности министра инвестиций назначен Нурадил Баясов. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе президента.

До этого Баясов был замминистром инвестиций.

Предыдущий глава министерства Алмамбет Шыкмаматов подал в отставку 27 сентября из-за того, что намерен участвовать в парламентских выборах этого года, которые пройдут 28 ноября. Его отставку президент принял 28 сентября.

Кто такой Баясов?

Нурадил Баясов. Фото / КНИА «Кабар»

Нурадилу Баясову 32 года. Он работает на различных госдолжностях в секторе экономики с 2012 года.

На должность замминистра инвестиций его назначили 26 июля этого года.