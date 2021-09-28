Уже более месяца в Кыргызстане действуют поправки в закон «О госзакупках»*, которые в августе подписал президент Садыр Жапаров. Они позволяют держать в тайне закупки, которые госорганы решат сделать «конфиденциальными» — то есть эти тендеры не обязательно публиковать на портале госзакупок.

Также эти поправки увеличили пороговую сумму для тендеров, которые заключаются упрощенным методом, до 5 млн сомов.

Скриншот закона «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» Улукбека Ормонова.

*Законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» приняли депутаты Жогорку Кенеша на заседании 29 июля 2021 года за один день в трех чтениях. За него проголосовало 88 парламентариев. Его автор Улукбек Ормонов заявлял, что проект «направлен на обеспечение госзакупок требуемого качества с использованием наименьшего объема государственных средств».

Однако это не единственная идея, которая влияет на прозрачность госзакупок.

Что еще предлагают?

В начале сентября минэкономфин решил внести еще ряд поправок в законопроект «О госзакупках». Ведомство «в целях совершенствования системы электронных государственных закупок и внедрения лучшей практики» намерено перевести госзакупки с единого портала на частные площадки.

С 2011 года все госзакупки Кыргызстана начали переводить на единый портал электронных закупок, с 2015 года — публикация тендеров на портале стала обязательной. Система имела ряд недостатков, но даже она помогала сделать госзакупки более прозрачными.

Скриншот с портала электронных госзакупок Кыргызстана.

Журналисты и простые граждане могли увидеть, куда идут деньги из госбюджета и на какие товары, и кто слишком часто выигрывает тендеры — нередко это бывают чиновники и их близкие лица. «Клооп» тоже проводил расследования по этому поводу.

Но при этом минэкономфин считает, что передача госзакупок на частные площадки «минимизирует коррупционные проявления».

Что не так с этой идеей?

По словам директора юридической компании «Прецедент Групп» Эдиля Эралиева, перевод всех закупок на частные электронные торговые площадки может «привести к серьезным коррупционным последствиям» и способен повлиять на конкуренцию.

«В справке-обосновании говорится, что введение торговых площадок — это требование Евразийского экономического союза, но в документах ЕАЭС сказано про развитие электронных закупок и аукционов. Там нет требований переводить все государственные закупки в частные торговые площадки», — отмечает эксперт.

Также Эралиев отмечает целый ряд рисков, связанных с полной передачей площадок для госзакупок в частные руки. Это:

нарушение конфиденциальности информации по закупкам;

нарушение информационной безопасности — возможность сговора операторов и поставщиков и утечки информации «на сторону» за определенную оплату;

снижение конкуренции — точек доступа к конкурсам будет много, вырастет стоимость товаров и услуг;

снижение открытости и прозрачности госзакупок и доверия к ним со стороны и бизнеса, и гражданского общества;

усложнение сбора и анализа данных о госзакупках по множеству площадок;

вероятность сбоев работы веб-сервисов для обмена информацией.

«Идея развития частных торговых площадок, как отдельное направление бизнеса — это хорошее предложение, но почему для этого нужно передавать частным площадкам сразу все госзакупки? Может, для начала, хотя бы попробовать передать торговым площадкам онлайн-аукционы?» — считает Эралиев.

Читать по теме: