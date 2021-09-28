Глава управления городского транспорта мэрии Бишкека Максат Нусувалиев на заседании Бишкекского горкенеша сообщил, что в столице на линии выходят всего 650 маршруток.

По его словам, всего четыре года назад в столице работали 4,5 тысяч маршруток. Нусувалиев также добавил, что на сегодня в Бишкеке работает 99 маршрутных линий.

Проблема общественного транспорта в Бишкеке остается актуальной уже несколько лет. Один из самых обсуждаемых ее вопросов — это цена за проезд в маршрутках, которая не менялась более пяти лет.

Водители маршруток не раз выходили на митинги и устраивали забастовки из-за чего в Бишкеке происходил транспортный коллапс. Главное требование водителей — повысить цены за проезд.

Это требование они выдвигают из-за роста цен на запчасти для авто, топливо и продукты питания. При этом столичные власти уже не раз хотели полностью отказаться от маршруток в качестве общественного транспорта.

Последняя забастовка водителей маршруток была в июне 2021 года и продлилась пять дней. Тогда бастующие заявляли, что «если до сентября тариф не будет повышен, водители возьмут реванш».

Для решения проблемы мэрия Бишкека закупает новые автобусы и подписывает соглашения на поставку новых, чтобы хоть как-то решить проблемы с общественным транспортом.

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