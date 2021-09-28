Узбекский военнослужащий погиб в перестрелке на границе с Афганистаном. Об этом на встрече с избирателями в Намангане сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, конфликт произошёл 26 сентября при попытке наркоторговца из Афганистана пересечь узбекскую госграницу.

«Мы тверды в вопросе неприкосновенности и в случае необходимости пользуемся оружием для защиты наших границ.

Один из наших солдат, с честью исполнивший свой долг во вчерашней обстановке, героически погиб. Он был сыном этой землиы — Намангана », — сказал Мирзиёев.

Представители движения «Талибан»*, захватившие власть в Афганистане, ещё 17 августа сообщили, что сделают страну «свободной от наркотиков». По словам пресс-секретаря правительства Афганистана Забихуллы Мужахида, страна перестанет производить наркотики и впредь «никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков».

*«Талибан» — радикальная организация, запрещенная и признанная террористической в Кыргызстане и ряде стран мира.

Налаживание связей с Афганистаном

14 сентября стало известно, что Узбекистан передал Афганистану гуманитарную помощь в виде продуктов питания и одежды.

Также стало известно, что Россия выразила готовность поддерживать «Талибан» в борьбе с терроризмом.

Однако представители обеих стран ещё не проводили официальных встреч на уровне правительства как это сделали, например, Кыргызстан и Казахстан.

23 сентября в Кабул прибыла делегация из Кыргызстана, которая передала правительству гуманитарный груз. Вслед за Кыргызстаном, в Кабул отправился Казахстан.