Новость обновлена в 18:30

Пресс-служба МЧС сообщила, что пожар возле кафе сети «Империя пиццы» близ Ошского рынка полностью потушили. По данным, сгорел склад. Всего сгорело около 850 квадратных метров и пострадавших нет.

«По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ возле кафе», — сообщили в МЧС.



Всего пожар тушили 4 пожарных расчёта с 13:03. Возгорание окончательно потушили в 17:23.

В самой сети «Империя пиццы» сообщили, что горит соседнее здание рядом с их кафе.

В соцсетях опубликовали снимки и видео с разных точек города, откуда виден столб дыма от огня.