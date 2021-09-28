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Пресс-служба МЧС сообщила, что пожар возле кафе сети «Империя пиццы» близ Ошского рынка полностью потушили. По данным, сгорел склад. Всего сгорело около 850 квадратных метров и пострадавших нет.
«По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ возле кафе», — сообщили в МЧС.
Всего пожар тушили 4 пожарных расчёта с 13:03. Возгорание окончательно потушили в 17:23.
В самой сети «Империя пиццы» сообщили, что горит соседнее здание рядом с их кафе.
В соцсетях опубликовали снимки и видео с разных точек города, откуда виден столб дыма от огня.