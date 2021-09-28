Компания Centerra Gold Inc. обратилась к судье международного арбитражного суда с просьбой применить к правительству Кыргызстана и ОАО «Кыргызалтын» «срочные немедленные меры» для решения критических проблем эксплуатации и безопасности месторождения Кумтор.

По данным компании, со времени появления внешнего управления на «Кумторе» были «вопиющие злоупотребления»:

назначение руководителей рудника, которые, по всей видимости, отклоняются от плана разработки месторождения для получения быстрой прибыли за счет добычи только руды с высоким содержанием золота;

неправильное управление специализированными водяными насосами, вследствие чего по стенкам карьера стекает большое количество талой ледниковой воды, которая скапливается на дне карьера, что препятствует эффективной работе рудника, а также может дестабилизировать борта и вызвать их обрушение;

планирование перехода к подземной добыче, что «нецелесообразно с геологической и экономической точек зрения и может нанести необратимый ущерб многолетним инвестициям компании Centerra».

Что просит Centerra?

В своем ходатайстве Centerra испрашивает «немедленных мер судебной защиты» до вынесения окончательного решения в арбитражном суде, чтобы «предотвратить нанесение непоправимого ущерба» руднику со стороны правительства Кыргызстана и ОАО «Кыргызалтын». А именно:

приказа, предписывающего республике воздерживаться от отклонений от утвержденного правительством плана разработки рудника Кумтор на 2021 год и предоставлять компании Centerra регулярные отчеты о работе рудника;

приказа, предписывающего Кыргызской Республике и ОАО «Кыргызалтын» воздерживаться от передачи каких-либо акций Centerra или активов КГК без надлежащего учета и выплаты прибыли, которая в противном случае должна была бы быть выплачена компании на счет условного депонирования;

приказа, предписывающего КР и ОАО «Кыргызалтын» воздерживаться от вмешательства в арбитражный процесс, в том числе посредством фиктивных штрафов, налоговых претензий и судебных разбирательств, а также запугивания или угроз в адрес сотрудников и представителей Centerra.

Претензии Centerra рассматриваются в рамках международного арбитражного разбирательства, которое будет проводиться в Стокгольме, Швеция, в соответствии с правилами Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL). Постоянный арбитражный суд (PCA) назначил лорда Хоффманна в качестве единоличного арбитра по относящимся к этому разбирательству вопросам.