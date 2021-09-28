На втором эстакадном мосту, построенном в Тогуз-Тороуском районе через реку Нарын, уложили асфальтовое покрытие. Длина моста составляет почти 400 метров.

Он, как и первый мост, расположен в ущелье Кабака возле города Казарман. Сейчас строители уже приступают к работе по установке дорожных знаков, наружного освещения и готовятся к покраске.

В компании-подрядчике China Road and Bridge Corporation in Kyrgyzstan рассказали, что для альтернативной дороги Север — Юг были спроектированы два эстакадных моста. По данным издания АКИpress, длина первого составляет чуть больше километра, ширина проезжей части 11,5 метров, на мосту два тротуара шириной по 0,75 метра.

Мосты расположены на высоте примерно в 82 метра — сваи в русле реки устанавливались на глубину до 46 метров, а длина опоры составляет 36 метров.

Монтаж первого моста был завершён в начале августа. Сообщается, что асфальт на нём будет уложен в октябре 2021 года.

Строительство двух мостов началось ещё 4 года назад. Подготовительные работы начались весной в 2017 году, а полностью строительство планировалось завершить в 2019 году.