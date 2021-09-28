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На пресс-конференции 28 сентября в агентстве «Кабар» директор Национального центра кардиологии и терапии Акпай Сарыбаев сообщил, что президент Садыр Жапаров подписал закон о запрете на курение сигарет и кальянов в общественных местах.

«3 дня назад президент Садыр Жапаров подписал закон о борьбе с курением. Это большая победа в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком», — сказал Сарыбаев.

Позже пресс-служба президента опубликовала подтверждение, что Жапаров подписал закон. Однако на сайте Жогорку Кенеша документ недоступен.

«Целью документа являются защита здоровья населения Кыргызстана от последствий потребления табака, а также реализация Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака», — сообщили в пресс-службе.

Какие заперты вводит закон?

Закон «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» одобрили в трех чтениях депутаты парламента 29 июля.

Законопроектом предлагается запретить курение, том числе электронных сигарет, кальянов и смесей в общественных местах.

В документе говорится, что курение запрещено:

в подъездах, лифтах, на лестничных площадках, туалетах, подсобках и помещениях общего пользования;

в зданиях госорганов и органов МСУ;

на рабочих зонах и рабочих зонах зданий, сооружений и помещений;

в точках общепита, расположенных в помещениях;

в общественном транспорте, в том числе такси, на судах;

на остановках.

Проще говоря курить, сигареты, вейп, кальяны и нагревательные смеси запрещено во всех общественных местах. А согласно закону, общественными местами считаются «места, доступные для неограниченного круга лиц, или предназначенные для коллективного использования, независимо от оснований владения и права пользования ими, а также времени доступа к ним».

За принятие законапроекта проголосовали 78 депутатов. Перед голосованием депутат Нурбек Мурашев отметил, что закон не будет работать, поэтому не стоит принимать такие законопроекты.

Однако инициаторка законопроекта депутатка Айнуру Алтыбаева отметила, что документ направлен на защиту здоровья граждан и детей.

Алтыбаева сказала, что основная концепция законопроекта — это запрет курения, в том числе электронных сигарет, кальянов и смесей в общественных местах.

«В тоже время разрешаем курить в аэропортах, потому что там можно курить в местах, предназначенных для курения […] Мы получили заключение правительства, которое в целом поддерживает наш законопроект. Они также внесли предложения», — сообщила она.

Она добавила, что разработчики законопроекта опирались на заключения экспертов, которые утверждают, что курительные смеси и жидкости для курения так же вредны, как и сигареты, для тех, кто не курит.

Запретить курение в общественных местах депутаты предлагали ещё в 2019 году. Инициаторы законопроекта отмечали, что кыргызстанцы умирают или приобретают инвалидность из-за потребления табака и дыма в электронных устройствах для курения, а нынешние законы неэффективно борются с этим.