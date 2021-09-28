Пресс-служба кабинета министров сообщила, что на открытом аукционе продали радиочастоты 100 МГц в полосе 2300-2400 МГц.

Отмечается что частоты были проданы на использование на территории Бишкека.

Так, в результате торгов частоты выкупили три сотовых оператора, которые работают в стране:

мобильный оператор «О!» купил частоту 2340-2360 МГц за 353 млн 235 тысяч сомов;

государственный оператор связи «Мегаком» («Альфа Телеком») купил частоты 2300-2340 МГц за 296 млн 121 тысяч сомов;

мобильный оператор Beeline приобрел частоты 2360-2400 МГц за 360 млн 64 тысяч сомов.

Общая сумма лотов по радиочастотам составила 1 млрд 9 млн 420 тысяч сомов.

Скандал с радиочастотами

Именно эти радиочастоты вызвали общественный резонанс в 2020 году когда пост премьер-министра страны занимал Мухаммедкалый Абылгазиев. Позже из-за скандала и разбирательстве в деле со стороны ГКНБ, он ушел в отпуск, под предлогом не мешать следствию, а затем и вовсе покинул пост главы кабмина.

Однако уход с должности главы правительства не спас Абылгазиева от дальнейшего задержания по подозрению в незаконном обогащении. Однако задержание уже бывшего премьера произошло не из-за скандала с радиочастотами, а по делу коррупции на «Кумторе».

Кроме Абылгазиева в деле о радиочастотах в качестве подозреваемых были экс-руководитель Госагентства связи Чынгыз Бекташев, двое сотрудников ГКНБ и еще двое из Госагентства связи.

Также фигурантами дела были замглавы Госагентства связи Наталья Черногубова и замруководителя аппарата правительства Азамат Араев.

Известно, что в начале августа Первомайский районный суд Бишкека оправдал Чынгыза Бекташева. По данным суда в его действиях «не нашли состава преступления». А Черногубову в итоге оштрафовали на 260 тысяч сомов и признали виновной в коррупции.

Те самые радиочастоты в итоге передали государству.