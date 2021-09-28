Следствие по факту смерти 18-летнего Станислава Ситникова в аквапарке на пляже пансионата «Золотые Пески» в селе Бостери до сих не завершено, а судмедэкспертиза не готова даже спустя два месяца. Об этом пишет AKIpress со ссылкой на Лену Говорилову, адвокатку семьи погибшего.

«У следствий нет сроков. На данный момент ничего нового не могу сказать. Экспертизы продолжаются, но нам пока ничего не сообщали», — рассказала она журналистам.

В УВД Иссык-Кульской области «Клоопу» подтвердили, что экспертизы по этому делу ещё не готовы.

Смерть Ситникова

Станислав Ситников погиб 27 июля в аквапарке. Его засосало в трубу диаметром 500 мм для перекачки воды из озера в аквапарк. Спасателям пришлось вырыть землю и разрезать трубу, чтобы вытащить тело.

Спасательные работы в аквапарке на территории пансионата «Золотые пески». Фото: Пресс-служба МЧС.

Вскоре после этого ОВД Иссык-Кульского района начало досудебное производство по статьям «Убийство по неосторожности» и «Создание опасности для потребителей».

«Следственной службой ОВД Иссык-Кульского района в настоящее время по досудебным производствам проводятся все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия и назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в ведомстве 28 июля.

А в Иссык-Кульском региональном отделении Госэкотехинспекции сообщили, что аттракцион на «Золотых песках» , где погиб Ситников, установлен незаконно.

Позже в Госэкотехинспекции заявили, что аквапарк в пансионате «Золотые пески» не проверяли из-за действующего моратория на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства.

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Чиновники не могут закрыть аквапарк, где погиб 18-летний парень