Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале сообщил, что в Национальном банке Кыргызстана сменится председатель. Глава НБКР Толкунбек Абдыгулов подал документы об отставке по собственному желанию — они уже поступили в комитет парламента по экономике.

«Поступило также представление о назначение главой Нацбанка Кубанычбека Боконтаева», — рассказал Бекешев.

Толкунбек Абдыгулов занимал должность главы Национального банка с 2014 года.

Информация об отставке Абдыгулова с должности главы Нацбанка появилась на фоне сообщений о том, что в парламент предлагают внести изменения в закон «О Национальном Банке».

По словам юристки Сании Токтогазиевой, изменения в закон позволят правительству вмешиваться в деятельность финансового органа и политику развития финансового рынка. Она также считает, что такие изменения в закон «полностью подрывают независимость Национального банка», делая ее «подвластной правительству (иными словами — президенту)». Текст поправок до сих пор не обнародован для общественности.

Кто такой Кубанычбек Боконтаев?

Кубанычбек Боконтаев работал главой Нацбанка во время, когда президентом был Курмабек Бакев — с 2006 по 2010 годы. Боконтаев также занимал должность главы совета директоров Агентства по защите депозитов.

Последний раз имя Боконтаева появлялось в СМИ, после того как Верховный суд отправил на пересмотр дело Марата Алапаева. В этом деле Алапаева обвиняли в захвате «Инвестиционного банка Иссык-Куль» вместе с близкими беглого президента Курманбека Бакиева.

В опубликованном постановлении суда говорится, что дело пересмотрели. Согласно документу, Боконтаев и экс-член правления Нацбанка Самат Конокбаев заявили, что в 2010 году их вынудили дать показания против Алапаева.

Судебное постановление тогда опубликовал журналист Сыргак Абдылдаев. Вместе с этим он предположил, что в Кыргызстане под грифом «секретно» началась реабилитация семьи изгнанного президента Курманбека Бакиева.

Позже в Верховном суде опровергли слова журналиста о якобы реабилитации клана Бакиевых и заявили, что пересмотр дела касается только Алапаева.