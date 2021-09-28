Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 28 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19.
Всего за время пандемии в стране скончались 2 604 пациента с ранее выявленным коронавирусом.
Также по информации штаба, за сутки зарегистрировали 58 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 30;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 14;
- Ошская область — 2;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 10.
За все время в Кыргызстане зарегистрировали 178 375 случаев заражения COVID-19.
Также за сутки из больниц и стационаров выписали 93 пациента переболевших коронавирусом. За все время коронавирусом в стране переболели 173 005 пациентов.