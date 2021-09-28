Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 28 сентября в Кыргызстане скончались два пациента с COVID-19.

Всего за время пандемии в стране скончались 2 604 пациента с ранее выявленным коронавирусом.

Также по информации штаба, за сутки зарегистрировали 58 новых случаев заражения COVID-19.

  • Бишкек — 30;
  • Ош — 1;
  • Чуйская область — 14;
  • Ошская область — 2;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 10.

За все время в Кыргызстане зарегистрировали 178 375 случаев заражения COVID-19.

Также за сутки из больниц и стационаров выписали 93 пациента переболевших коронавирусом. За все время коронавирусом в стране переболели 173 005 пациентов.

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