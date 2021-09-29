Журналисты издания Kaktus.media провели расследование и выяснили, что внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук, возможно, оказывает консультационные услуги «Кыргызалтыну» через канадскую компанию Global Revival Inc.
В качестве доказательств журналисты привели документы, которые оказались в их распоряжении.
В одном из них говорится, что 5 марта 2021 года ОАО «Кыргызалтын» заключило договор на оказание «консультационных услуг» с канадской компанией Global Revival Inc. в лице ее исполнительного директора Тенгиза Болтурука.
Договор, по данным журналистов, действует до 31 декабря 2021 года.
«”Кыргызалтын” привлекает Global Revival Inc. для решения нерешенных конфликтных вопросов между компаниями Centerra Gold, “Кыргызалтын”, “Кумтор голд компани”, “Кумтор оперейтинг компани” и правительством Кыргызстана», — сообщили журналисты.
Достоверность этих документов подтвердил и депутат Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале он сказал, что об этом было известно еще в мае, когда документы попали в парламент.
«Я лично не придал значения, я подумал — ведь всякие слухи бывают во время назначения, у нас постоянно подкидывали документы. Поэтому я не стал об этом рассказывать», — сказал Бекешев.
Болтурук и Global Revival Inc.
По данным журналистов, связь Тенгиза Болтурука с кандской Global Revival Inc. прослеживается сразу — в его профиле на сайте LinkedIn. Там указано, что Болтурук занимает пост исполнительного директора Global Revival Inc. с мая 2017 года.
При этом о Global Revival Inc. сведений не так много. Название компании всплывает в документах Казахстанской фондовой биржи (KASE). В частности, в финансовой отчетности «Тин уан майнинг» с 2013 по 2019 года.
«Тин уан майнинг» разрабатывает в Казахстане месторождение Сырамбет. На официальном сайте «Тин уан майнинг» Global Revival Inc. в списке подрядчиков не значится.
Журналисты также отметили, что вознаграждение за услуги для «Кыргызалтына» составляют $30 тысяч в месяц. Эти расходы оплачивает «Кыргызалтын».
В Kaktus.media считают, что весь договор между «Кыргызалтыном» и Global Revival Inc. создает конфликт интересов, так как Болтурук является временным управляющим «Кумтор голд компани» и одновременно директором Global Revival Inc.
Что говорят в «Кумторе»
«Кумтор» отреагировала на расследование журналистов и сообщили, что в сделке нет конфликта интересов.
«Потому что договор компании Global Revival Inc. с “Кыргызалтын” на консультационные услуги был подписан 5 марта 2021 года и расторгнут 16 мая 2021 года с момента вступления Тензиза Болтурука в должность временного внешнего управляющего “Кумтор Голд Компани”», — пояснили в «Кумторе».