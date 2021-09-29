Журналисты издания Kaktus.media провели расследование и выяснили, что внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук, возможно, оказывает консультационные услуги «Кыргызалтыну» через канадскую компанию Global Revival Inc.

В качестве доказательств журналисты привели документы, которые оказались в их распоряжении.

В одном из них говорится, что 5 марта 2021 года ОАО «Кыргызалтын» заключило договор на оказание «консультационных услуг» с канадской компанией Global Revival Inc. в лице ее исполнительного директора Тенгиза Болтурука.

Договор, по данным журналистов, действует до 31 декабря 2021 года.

Договор по консультационным услугам. Фото: Kaktus.media

«”Кыргызалтын” привлекает Global Revival Inc. для решения нерешенных конфликтных вопросов между компаниями Centerra Gold, “Кыргызалтын”, “Кумтор голд компани”, “Кумтор оперейтинг компани” и правительством Кыргызстана», — сообщили журналисты.

Договор об оказании услуг. Фото: Kaktus.media Договор об оказании услуг. Фото: Kaktus.media

Достоверность этих документов подтвердил и депутат Дастан Бекешев. В своем телеграм-канале он сказал, что об этом было известно еще в мае, когда документы попали в парламент.

«Я лично не придал значения, я подумал — ведь всякие слухи бывают во время назначения, у нас постоянно подкидывали документы. Поэтому я не стал об этом рассказывать», — сказал Бекешев.

Болтурук и Global Revival Inc.

По данным журналистов, связь Тенгиза Болтурука с кандской Global Revival Inc. прослеживается сразу — в его профиле на сайте LinkedIn. Там указано, что Болтурук занимает пост исполнительного директора Global Revival Inc. с мая 2017 года.

Скриншот профиля Тенгиза Болтурука на сайте LinkedIn

При этом о Global Revival Inc. сведений не так много. Название компании всплывает в документах Казахстанской фондовой биржи (KASE). В частности, в финансовой отчетности «Тин уан майнинг» с 2013 по 2019 года.

«Тин уан майнинг» разрабатывает в Казахстане месторождение Сырамбет. На официальном сайте «Тин уан майнинг» Global Revival Inc. в списке подрядчиков не значится.

Журналисты также отметили, что вознаграждение за услуги для «Кыргызалтына» составляют $30 тысяч в месяц. Эти расходы оплачивает «Кыргызалтын».

В Kaktus.media считают, что весь договор между «Кыргызалтыном» и Global Revival Inc. создает конфликт интересов, так как Болтурук является временным управляющим «Кумтор голд компани» и одновременно директором Global Revival Inc.

Что говорят в «Кумторе»

«Кумтор» отреагировала на расследование журналистов и сообщили, что в сделке нет конфликта интересов.

«Потому что договор компании Global Revival Inc. с “Кыргызалтын” на консультационные услуги был подписан 5 марта 2021 года и расторгнут 16 мая 2021 года с момента вступления Тензиза Болтурука в должность временного внешнего управляющего “Кумтор Голд Компани”», — пояснили в «Кумторе».