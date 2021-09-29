Нацэнергохолдинг Кыргызстана издал приказ, который запрещает небытовым потребителям включать уличное и рекламное освещение. Это будет касаться кафе, ресторанов, бань, саун, магазинов и других небытовых потребителей.

Сам приказ Нацэнергохолдинг не распространил, но в пресс-службе компании подтвердили, что он существует. По данным пресс-службы, такие меры необходимы для экономии электроэнергии, которой в стране не хватает.

«В преддверии отопительного сезона мы направили организациям приказ об отключении рекламного освещения, которое предполагает дополнительные траты электроэнергии. Но это не касается таких общественных мест, как парки», – сказали в пресс-службе компании изданию «Азаттык».

Своё постановление Нацэнергохолдинг направил компаниям Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро» ещё 27 сентября.

Согласно документу, компании должны проводить рейды и просить небытовых потребителей выключать уличное и рекламное освещение.

Кафе. Фото: Kaktus.Media

«Сейчас уже проводятся рейды утром и вечером. Они продлятся до завершения предстоящего осенне-зимнего периода», — отметили в компании.

Энергетический кризис в Кыргызстане

О том, что Кыргызстан столкнется с нехваткой электричества власти говорили еще в 2020 году. В Токтогульском водохранилище не хватает воды.

Власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Однако все изменилось после смены власти в октябре 2020 года.

С наступлением зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегруза электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

18 декабря в правительстве прошло внеочередное совещание по вопросу проблем в энергосекторе. И.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков предложил задействовать резервные мощности в стране, чтобы пережить зиму и холода, и заявил, что нужно сделать все возможное для обеспечения населения бесперебойной подачи электроэнергии и тепла.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

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В июне 2021 года кыргызстанцы стали получать от «Северэлектро» и «Востокэлектро» письменные уведомления о введении полного запрета использования электроэнергии для отопления и «других термических процессов».

А министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане не будет, если мыслить позитивно.