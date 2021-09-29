Активистку Айсулуу Кудайбердиеву допросили в Госкомитете нацбезопасности и провели обыск у нее дома. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

«Конец дня. Полет нормальный. Допросили, обыскали, телефон изъяли. Странно очень все. То ли перед выборами? То ли давление? То ли им просто нечем заняться…», — написала она.

Айсулуу Кудайбекрдиева. Фото из ее соцсетей.

Кроме того, она отметила, что ее вызвали как свидетеля, но позже ее «начали в чем-то подозревать».

«Изначально говорили, что это просто допрос в качестве свидетеля, но потом мой адвокат сообщил, что я прохожу подозреваемой. После допроса мы приехали ко мне домой, сотрудники провели обыск. Ничего из моих вещей не забрали, сейчас составляют акт обыска», — рассказала активистка.

По какому делу ее вызвали на допрос она не сообщила, так как дала подписку о неразглашении.

На допрос Кудайбердиевой отреагировала юристка Сания Токтогазиева.

«Взломали Telegram-аккаунты Клары Сооронкуловой, Риты Карасартовой, Замира Жоошева. 17 сентября также был взлом моего Telegram-аккаунта. Сейчас идет обыск у Айсулуу Кудайбердиевой после допроса в ГКНБ.

Айсулуу — человек абсолютно далекий от политики, СММ специалист и просто неравнодушная гражданка Кыргызстана. Прослушки, обыски, сливы, допросы, аресты — видимо это единственное что умеет делать нынешний режим», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Кто такая Кудайбердиева?

По данным издания 24.kg, Айсулуу Кудайбердиева — сторонница политика Равшана Жээнбекова. Сообщается, что она является администратором группы «Полит Узник» в фейсбуке.

Также Кудайбердиева не раз выходила на мирные митинги #REакция против коррупции и криминала во власти.