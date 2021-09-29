Коллектив бассейна «Дельфин» в Бишкеке обратился к журналистам «Клоопа» с заявлением о том, что в учреждении уже больше пяти лет происходят нарушения со стороны руководства.

В своем письме они сообщили о фактах коррупции, растрате госбюджета и замалчивании смерти 21-летнего парня. По их словам, свое обращение они уже направили в ГКНБ, Генпрокуратуру и президенту, чтобы правоохранители начали разбирательства.

Обращение коллектива бассейна «Дельфин» в Бишкеке

«Мы просим органы, чтобы у нас провели тщательную проверку финансовой деятельности за период с марта 2018 по август 2021 года», — заявили в коллективе.

Растрата госбюджета

В обращении коллектива «Дельфина» говорится, что в последние пять лет 90% выделенных средств из бюджета уходило на выезды за рубеж старшего тренера Александра Заваринского. Официально же выделяют эти деньги «на спортивно-массовые мероприятия».

«Спортсмены остальных четырех отделений вынуждены повышать свое мастерство и выезжать на сборы и в большей части международные соревнования на оставшиеся 10% бюджетного финансирования и за счет средств родителей», — говорится в письме.

Всего, по данным коллектива «Дельфина», за пять лет Заваринский потратил более 10 млн сомов из госбюджета. При этом за все это время его учениками не было получено ни одной олимпийской лицензии.

Сокрытие смерти в бассейне

Кроме растраты бюджетных средств, коллектив обвиняет руководство в сокрытии обстоятельств смерти* 21-летнего парня, который утонул в «Дельфине». По их словам, случай произошел еще в январе этого года. В тот день погибший был в бассейне со своим другом, который и заметил исчезновение юноши.

*СМИ сообщали об этом случае. Тогда издание Elgezit, со ссылкой на представителя бассейна Азамата Мадыкова, сообщило, что у погибшего парня были проблемы с сердцем.

В итоге погибшего нашли на дне бассейна. По показаниям одного из тренеров, пытавшегося спасти парня, он пробыл на дне около 10 минут.

«Обеспечение безопасности на воде в тот день должен был осуществлять инструктор Азим Бейшеев. Друг подумал, что тот [погибший] вышел и два раза ходил в раздевалку, искал его, он подошел к другому тренеру, которая вела занятие с детьми на другой дорожке, и сообщил о пропаже друга. Инструктора Бейшеева в бассейне не оказалось, он в это время спал в подвале», — говорится в обращении коллектива.

Однако после того, как приехавшие медики констатировали смерть клиента, директор бассейна Кенжебек Абдурахманов «заставил всех очевидцев дать совершенно другие показания».

По информации коллектива, Абдурахманов просил дать показания, что тренер Бейшеев якобы был на месте, а парня не смогли спасти из-за сердечного приступа, который начался в воде.

«Директор заплатил немалую сумму родителям, судмедэксперту и в органы внутренних дел, о факте даже не было информации в СМИ. Руководство и специалисты вышестоящей организации Управления физкультуры и спорта мэрии Бишкека не провели служебного расследования, не создали комиссию по разбирательству происшествия. Сертификата МЧС о допуске к спасательным работам у Бейшеева нет», — отметили сотрудники «Дельфина».

Другой случай, связанный с нарушением техники безопасности, произошел, по их данным, уже в июле 2021 года. Тогда в бассейне чуть не утонула девочка, но ее удалось спасти. Ребенку помогли врачи медицинского центра, расположенного возле бассейна. В обращении говорится, что этот факт тоже был скрыт.

Согласно обращению, директор бассейна Кенжебек Абдурахманов использует свои связи и «разводит» все инстанции.

Вместе с этими фактами, коллектив просит проверить и траты Абдрахманова, который получает на своей должности 10 тысяч сомов в месяц. По информации коллектива, директор при этом владеет квартирой в элитном доме, двумя машинами и недавно достроил дом на Иссык-Куле.

Кроме этого, тренера отмечают, что директора в «Дельфине» выбирают сроком на четыре года, однако по факту Абдрахманов занимает эту должность уже пять лет. Вместе с ним в качестве работников в бассейне числятся и несколько его родственников, которые фактически не работают, но получают зарплату из госбюджета.

Деньги мимо кассы

По словам коллектива, одно из нарушений происходит каждый день с 6 до 10 часов утра. В это время племянник директора Самат Бердибаев занимается сбором наличных денег с посетителей. Деньги он собирает, ссылаясь на якобы неработающий терминал.

Однако в бассейне уже есть утвержденные цены, когда посетитель покупает абонемент на месяц или оплачивает разовое посещение. В обоих случаях оплата идет через терминал.

В обращении также говорится и о другом финансовом нарушении — неправильном хранения финансовой документации.

«Абонементы на месячное посещение “Дельфина” должны храниться у главного бухгалтера в сейфе. В нашем бассейне абонементы лежат у директора в столе, он их лично выделяет на продажу через своих работников-родственников. Журнал по учету абонементов не ведется, его просто нет в наличии», — отмечают тренеры.

Они также утверждают, что главным бухгалтером «Дельфина» является Жибек Акматбекова — дочь депутатки Жылдыз Мусабековой.

Родственники — победители тендеров

Перечисленные нарушения, о которых рассказывается в обращении коллектива бассейна, на этом не заканчиваются. По их информации, в школе регулярно проводят тендеры, средства обналичивают через компанию-победителя, затем ремонт проводят родственники директора Абдурахманова по завышенным ценам.

«По этому механизму завершается реконструкция большой ванны, с обналичиванием денег через компанию «Оомат групп», выигравшую тендер. Бетон для заливки дна, для поднятия глубины изготовили без соблюдения технологий с помощью ручной бетономешалки. После такой реконструкции может рухнуть весь бассейн. После таких работ нужно ждать месяц и только потом заливать воду. Директор планирует открыть бассейн на этой неделе», — говорится в коллективном обращении.

Недавний ремонт в бассейне «Дельфин».

В обращении указывается, что за три года в «Дельфине» провели разные тендеры по закупке оборудования и техники. Но по факту всего этого в бассейне нет.

Тендеры проводили за счет средств, заработанных от платных услуг по завышенным ценам. Тренеры «Дельфина» отмечают, что, несмотря на явные нарушения, за это время в бассейне не было проверок.

Также, по данным коллектива, в бассейне нужно заменить систему очистки, которая работает там с советских времен. Из-за плохой очистки воды на заболевания глаз жалуются посетители, а сама вода «напоминает цвет БЧК».

Проблемы «Дельфина»

Бассейн «Дельфин» и до этого был известен общественности из-за скандала с ремонтом, который затянулся на пять лет. В 2011 году его закрыли для капитального ремонта, который обошелся в 57 млн сомов.

Ремонт затянулся до 2016 года из-за того, что во время работ были обнаружены серьезные проблемы и на ремонт не хватило выделенного бюджета.

Затем Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, после оценки специалистов сказал, что полный комплекс ремонтных работ обойдется в более чем 50 миллионов сомов. Поэтому он предлагал построить новый бассейн.

Кроме проблемного ремонта, бассейн в 2016 году столкнулся с уголовным делом против чиновников Управления капитального строительства по факту нарушений при проведении тендера на ремонт «Дельфина».

Прокуратура утверждала, что компания-победитель тендера «Комстрой Компани» не подходила по профилю. Однако в мэрии заявили, что победитель тендера выбран законно.

Журналистам «Клоопа» не удалось связаться с руководством «Дельфина» на момент публикации материала.