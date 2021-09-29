Мэр Нарына Самарбек Болотбеков, подозреваемый в мошенничестве подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Болотбекова, он решил покинуть пост мэра Нарына «в свете последних событий».

«Исходя из морально-этических соображений, принял решение об отставке с должности мэра города. Могу заверить вас, что буду в дальнейшем продолжать делать все возможное для процветания города Нарын», — написал он.

Скриншот фейсбук страницы Самарбека Болотбекова

Задержание Болотбекова

Самарбека Болотбекова задержали сотрудники ГКНБ 18 сентября по подозрению в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Болотбеков связан с делом экс-депутата парламента Руслана Чойбекова о присвоении обманным путем крупной суммы денег на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 году.

По данным спецслужбы, Чойбеков присвоил $300 тысяч заявителя, которые тот отдал за депутатский мандат.

«Тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере», — подчеркнули в ГКНБ. При этом имя заявителя не раскрывается.

Позже 20 сентября Первомайский районный суд Бишкека отпустил уже бывшего мэра под подписку о невыезде.

«Он обязался не покидать постоянное или временное места жительства без разрешения органа дознания, следователя, прокурора, суда, не препятствовать ведению досудебного производства и разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по вызову», — сообщили тогда в суде.

Болотбеков был избран мэром Нарына 11 июня 2021 года. До этого он занимал должность акима Свердловского района Бишкека. На этом посту он пробыл с 2016 по 2019 год. До назначения акимом он занимал должность директора Департамента индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека.