Глава Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев 29 сентября на брифинге прокомментировал решение компании запретить небытовым потребителям включать уличное и рекламное освещение. Это будет касаться кафе, ресторанов, бань, саун, магазинов, парков и других небытовых потребителей.

По его словам, такие ограничения будут действовать до окончания отопительного сезона, а «народ у нас умный и привыкнет быстро».

В госкомпании полагают, что такие меры необходимы для экономии электроэнергии, которой в стране не хватает.

Таалайбек Байгазиев. Фото: скриншот с трансляции

Вечером надо идти спать

По словам Байгазиева, отключать освещение кроме кафе и других заведений, будут и в парках.

«В каждом дворе по лампочке, посмотрите в вечернее время особенно это заметно. Только у одного кафе 100 с лишних лампочек. С миру по нитке — шубу можно сшить. Только на уличном освещении в регионах годовое потребление составляет 100 млн киловатт часов, это только айыл окмоту. Надо не надо — до утра горит.

В парковых зонах все тоже горит до утра. Ну вообще кто до утра гуляет? У нормального человека же должен быть предел: до 10-11 часов [вечера] гулять, потом спать идти», — сказал он.

Бишкекчане в парке. Фото: пресс-служба мэрии

Но чиновник не смог ответить, сколько в общей сложности можно сэкономить на ограничении уличного, рекламного и паркового освещения.

«Наказания за несоблюдение этих мер [не бытовыми абонентами] не предусматривается. Это всего лишь профилактические работы. Еще в кафе и ресторанах по полной работают кондиционеры, которые можно уже не включать. Много освещения замечаем на рекламах перед автомойками и гипермаркетами. Да, это красиво, но расходно же. Можно же рекламироваться в СМИ или радио», — рассказал он.

Глава Нацэнергохолдинга отметил, что освещение выключать на центральных улицах и магистралях Бишкека не будут. По его словам, ограничения касаются второстепенных улиц, где более или менее спокойно. Там освещение будут выключать после 12 часов ночи.

«Это вынужденная мера»

По словам Байгазиева, рациональное потребление электроэнергии и введение ограничений — «вынужденная мера». По его словам, сейчас суточное потребление в стране составляет 30 млн киловатт часов, из них свыше 10 млн киловатт часов покрывается за счет замещения электроэнергии из соседних стран.

«В этом году объем Токтогульского водохранилища составляет свыше 12,2 млрд кубометров*, что на 2,9 млрд кубометров меньше по сравнению с прошлым годом из-за малой приточности воды в Токтогульскую ГЭС […] К окончанию зимы, 1 апреля объём воды в водохранилище опустится до 6 млрд кубометров […] Это означает, что ГЭС практически остановит свою работу», — сообщил он.

*Максимальный объем воды, который вмещает Токтогульское водохранилище, 19,5 млрд кубометров воды, минимальный — 5 млрд.

Байгазиев вновь пообещал, что «веерных отключений [в этом году] не будет», но подчеркнул, что «экономить надо».

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