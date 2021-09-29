Экс-глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов на заседании парламента 29 июля подтвердил, что главный финансовый регулятор перечислил в республиканский бюджет 2,5 млрд сомов от будущей прибыли. Ранее об этом писали депутат Дастан Бекешев и портал osoo.kg.

По словам Абдыгулова, перечислив средства с будущей прибыли, нацбанк не нарушал никаких законов и вообще это «стандартная практика».

«По закону и международным стандартам, мы можем часть своей прибыли перечислять. При этом она [перечисляемая сумма] не должна быть больше чем одна треть существующей прибыли. Это было согласовано с нашим международным аудитором […] Здесь ничего такого нету. В любом случае, эта прибыль по итогам года должна была перечисляться в республиканский бюджет […] Такое было и ранее […] никакие законы не были нарушены», — сказал экс-глава Нацбанка.

«Заставили перечислить»

Бекешев на своей странице в Фейсбуке 28 сентября написал, что 2,5 млрд сомов Нацбанк «заставили перечислить» в бюджет.

«При таких многомиллионных пополнениях от Кумтора, Национальный банк заставили перечислить деньги от будущей прибыли. Целых 2,5 миллиардов сомов», — сообщил парламентарий.

По данным портала osoo.kg, главный финансовый регулятор выплатил часть прибыли за 2021 год в 2,5 млрд сомов ещё 16 августа.

Скриншот с портала Открытый бюджет о перечислении Нацбанком 2,5 млрд на счёт Минфина. Фото: Economist.kg

«Ранее в апреле этого года, Центральное казначейство перевело на счет министерства финансов Кыргызской Республики прибыль Нацбанка за 2020 год в размере более 5,6 миллиардов сомов.

Таким образом, с начала 2021 года только за счет прибыли Национального банка КР бюджет республики получил более 6 млрд сомов», — писал osoo.kg.

Финансовое издание Economist.kg же отмечает, что фактически прибыли Нацбанка за 2021 год еще не существует.

«Говорить о прибыли Нацбанка и выплатах в республиканский бюджет можно только после завершения года и прохождении аудита», — пишет издание.

Согласно закону «О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности» прибыль Нацбанка распределяется в следующем порядке:

если по результатам финансового года сумма уставного капитала и обязательного резерва Национального банка будет менее 10% от монетарных обязательств Национального банка, то в доход республиканского бюджета перечисляются 70% прибыли. Остаток прибыли переносится в обязательный резерв Национального банка;

если по результатам финансового года сумма уставного капитала и обязательного резерва будет равна или превышать 10% от монетарных обязательств Нацбанка, то в доход республиканского бюджета перечисляются 100% прибыли.

В 2020 году чистая прибыль Нацбанка составила 8 млрд 484 млн сомов и 90% из них он должен был перечислить в бюджет страны.