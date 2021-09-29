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В Бишкеке мужчина вышел на одиночный пикет с шестимесячной дочкой на руках. Он просит встречи с президентом Садыром Жапаровым.

Муса Жаназаков, так зовут мужчину, рассказал изданию 24.kg, что врачи не берутся лечить его дочь с инвалидностью.

Видео: 24.kg

«Уважаемый президент, я хочу обратиться к вам. Моя дочь родилась с инвалидностью. Один врач говорит, что у нее сейчас подозрение на коронавирус, но не принимает. Идем к другому врачу — он говорит, что нужно идти в хирургию. Но и там нас не принимают. Повторно даже рентген не делают», — рассказал Жаназаков.

Он добавил, что три раза был на приеме в минздраве со своей проблемой, но ее так и не решили.

Мужчина также был в Наццентре охраны материнства и детства, но там его тоже не приняли.

«Там выдают талоны, но они до обеда заканчиваются. А после обеда принимают только тех, кто заплатил. Те, у кого денег нет, сидят в очереди, те у кого они есть, заходят без очереди. Прошу вас, президент, выйдите к народу и выслушайте нас», — сказал Жаназаков.

Позже, как сообщило издание 24.kg, с ним встретились представители администрации президента.

«После чего мы поехали в минздрав. Там я высказал жалобу и вызвал скорую помощь, так как по-другому нас не принимают в больницу», — рассказал он.

В минздраве отметили, что дело находится на контроле главы ведомства.

«Мы примем мужчину и выслушаем его. Выясним обстоятельства произошедшего. Как мне стало известно, они направились в Наццентр охраны материнства и детства. Я позвоню руководству и обязательно возьму дело на контроль», — сказала начальница управления медицинской помощи и лекарственной политики Нурида Жусупбекова.