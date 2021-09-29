Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 29 сентября утвердили замдиректора госкомпании «Кыргыз лото» Кубанычбека Боконтаева новым председателем Национального банка. Его кандидатуру предложил президент Садыр Жапаров.

Ранее парламентарии приняли добровольную отставку Толкунбека Абдыгулова с поста главы Нацбанка в связи с его переходом на другую работу.

Толкунбек Абдыгулов и Кубанычбек Боконтаев на заседании парламента 29 сентября. Фото: скрин с трансляции

11 лет творческой деятельности

Нардеп Самат Исманов отметил, что в последний раз Боконтаев в качестве замдиректора «Кыргыз лото» отчитывался об убыточности госкомпании.

«Как вы собираетесь возглавлять целый Нацбанк, если не справились с маленькой компанией», — спросил парламентарий.

В ответ Боконтаев заявил, что «Кыргыз лото» была до него и его туда специально назначили, чтобы решить эти проблемы.

Кроме того, Исманов поинтересовался у Боконтаева сколько лет, тот не работал в банковской сфере.

В ответ Боконтаев сообщил, что 11 лет не занимался банковской деятельностью, так как ему это было запрещено делать. Все это время он занимался творчеством, в том числе писал аналитические статьи.

Про уголовные дела

Депутат Абдывахап Нурбаев отметил, что в СМИ пишут об уголовных делах в отношении Боконтаева за действия, совершенные во время правления второго свергнутого президента Курманбека Бакиева.

А парламентарий Дастан Бекешев вовсе назвал Боконтаева «кадром Курманбека Бакиева».

«Когда вы были замом главы Нацбанка, наша страна превратилась в стиральную машину, где отмывались деньги. Вы сами проходили по уголовному делу “АзияУниверсалБанка”, “Иссык-Куль Инвестбанка”. Сколько банков были обанкрочены, репутация страшная была у нас. Вы поедете в Россию встречаться с Центробанком, вам всегда будут об этом напоминать. Репутация была дурной у нас», — отметил он.

Боконтаев в ответ заявил, что дело закрыто за отсутствием состава преступления. По его словам, на должности зампредседателя Нацбанка отвечал за стабильность банковского сектора.

Кубанычбек Боконтаев 29 сентября на заседании парламента. Фото: скриншот с трансляции

«На 7 апреля 2010 года я работал заместителем председателя Нацбанка. После 7 апреля руководители Временного правительства заявили, что в госбюджете денег нет и Фонд развития разворован […] Чтобы предотвратить панику вкладчиков и зная реальное состояние дел, а в госбюджете было несколько миллиардов сомов на тот момент, в Фонде развития было более $220 млн, я об этом сообщил публично на пресс-конференции», — сообщил Боконтаев.

По его словам, после этого его уволили и Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении него по обвинению в коррупции.

«Я сообщил народу, что деньги есть, а за это меня сделали обвиняемым. Не было ни одного факта коррупции. Мое уголовное дело забросили, и правоохранительные органы между собой его отфутболивали много лет, а потом закрыли за отсутствием состава преступления», — заявил Боконтаев.

По его словам, дело закрыли в марте-апреле этого года. Он сообщил, что до этого суды не реагировали на его ходатайства, но после октябрьских событий ему ответили.

Кроме того, он заявил, что его показания в отношении экс-главы Нацбанка Марата Алапаева были искажены и получены на основе незаконных методов ведения следствия.

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В итоге за назначение Боконтаева на должность главы Нацбанка проголосовали 76 депутатов, а против — 5.

Кто такой Боконтаев?

Кубанычбеку Боконтаеву 52 года. Он начал свою карьеру с позиции экономиста в валютном управлении Нацбанка.

Он работал на разных должностях в коммерческих банках Кыргызстана с 1998 года. Также он был главным редактором газеты «Экономика. Банки. Бизнес».

В 2006 году Кубанычбек Боконтаев стал зампредседателя Нацбанка. Там он проработал до апрельской революции 2010 года и бегства семьи Бакиевых.

По данным ИА 24.kg, в сентября 2010 года Генпрокуратура обвинила бывшее руководства Нацбанка в выводе денег из «АзияУниверсалБанка» (АУБ) и хищении более 3 млрд сомов.

Экс-глава Нацбанка Марат Алапаев. Фото / Tazabek

«По информации Генпрокуратуры, к уголовной ответственности привлечены президент Central Asian Stock Exchange и начальник управления банковского надзора Нацбанка.

В отношении остальных лиц, причастных к хищению денежных средств из АУБа, также предъявлены обвинения в том числе экс-председателю Нацбанка Марату Алапаеву и бывшему его заместителю Кубанычбеку Боконтаеву, председателю совета директоров АУБа Михаилу Наделю», — сообщали тогда в надзорном органе.

Также по данным ИА 24.kg, Боконтаев проходил по уголовным делам по расхищению Бакиевыми $220 миллионов российского кредита и обвинению в соучастии в незаконном захвате Инвестиционного банка «Иссык-Куль».

По версии Генпрокуратуры, глава Нацбанка Марата Алапаев и его заместитель Кубанычбек Боконтаев игнорировали уведомления совета директоров банка «Иссык-Куль».

«В итоге они нарушили закон о Национальном банке и вместо того, чтобы принять предупредительные меры и санкции, “способствовали преступной деятельности группы акционеров-рейдеров в доведении их преступных замыслов до конца”», — пишет ИА 24.kg.

По этому делу Алапаева осудили на 25 лет лишения свободы. Но недавно Верховный суд отправил на пересмотр дело Марата Алапаева. В этом деле его обвиняли в захвате «Инвестиционного банка Иссык-Куль» вместе с близкими свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Согласно опубликованному постановлению суда, Боконтаев и экс-член правления Нацбанка Самат Конокбаев заявили, что в 2010 году их вынудили дать показания против Алапаева.

Судебное постановление тогда опубликовал журналист Сыргак Абдылдаев. Вместе с этим он предположил, что в Кыргызстане под грифом «секретно» началась реабилитация семьи изгнанного президента Курманбека Бакиева.

Позже в Верховном суде опровергли слова журналиста о якобы реабилитации клана Бакиевых и заявили, что пересмотр дела касается только Алапаева.

С 2010 по 2012 год Боконтаев был председателем правления Агентства по защите депозитов. А после 2016 года его назначили заместителем директора государственной лотерейной компании «Кыргыз лото».