Эколог Дмитрий Ветошкин в интервью Vesti.kg рассказал о причинах возникновения пыльной бури в Бишкеке. По его словам, на экологию и появление пыли влияют три основных фактора.

Пыльная буря в Бишкек. Фото: Kaktus.Media

Ветошкин считает, что в первую очередь, это проблема неграмотной организации городской инфраструктуры. Второй фактор — отсутствие озеленения и разрушенная ирригация, а третий — наш микроклимат.

«Пыль, которую мы видим сейчас, частично состоит из плодородного слоя почвы, которая выдувается ветрами за счет того, что наши парки и дворы, а также зеленые участки, которые предусмотрены под озеленение, полностью заполнены автомобилями. На таких участках нет ирригации, поэтому здесь очень сложно приживаются деревья», — объяснил он.

Кроме того, по его словам, на участках, где должны быть деревья, есть почва и нет асфальтового покрытия, а машины на своих колесах вывозят эту почву на проезжую часть и разносят по городу.

Тротуары и арыки

Ветошкин также отметил, что тротуары в Бишкеке неправильно спроектированы.

«Например, дождь прошел, смыл всю дорожную грязь в арык, и по течению все это должно уйти за пределы города. Проектирование часто проводится без учета данного аспекта, и грязь остается», — отметил Ветошкин.

Эколог добавил, что бордюров между арыком и тротуаром быть не должно, а стоки с дорог должны уходить в арыки или ливневую канализацию.

«Из-за неправильно организованных бордюров, разбитых тротуаров и отсутствия уклона профилей дорог вся пыль скапливается на обочине. […] Во время пандемии мыли город хлоркой, что, на мой взгляд, делать было категорически нельзя. Значит, техника есть. Почему бы сейчас, во время межсезонья и пыли, не помыть город? Ведь вся эта пыль превратится с дождями в грязь», — задается он вопросом.

Сухой климат и застройка

Также эколог отметил, что Бишкек находится в резкоконтинентальной зоне — город далек от океана и окружен пустынями и сухими степями.

«Прошлые поколения архитекторов озеленяли город, чтобы максимально его увлажнить, сформировать здесь влажный микроклимат и за счет листвы деревьев, в том числе чтобы удержать пыль. Сельскохозяйственные поля в округе Бишкека имели полезащитные полосы из тополей, чтобы западные ветра не разрушали почву. Сейчас же на месте этих полей появились жилмассивы, застройка которых никак не регулируется. Также проблемой является отсутствие травяного яруса в районных парках, что еще больше иссушает почву, оголяет ее и делает источником пыли», — рассказал он.

В заключении Ветошкин заявил, что «жить мы будем все хуже и хуже, пока кто-то не разорвет этот порочный круг». По его словам, вина портящейся экологии столицы не только на муниципалитете, но и жителей, которые не развивают свои придомовые территории.

В конце сентября Бишкек накрыла пыльная буря. Показатели качества воздуха резко ухудшились. Ситуацию усугубили очередной пожар на свалке Бишкека и возгорание сухотравья близ села Кунтуу недалеко от Бишкека. Завеса пыли также накрыла Алматы в Казахстане. Оба города находятся в одной климатической зоне.

Кто такой Ветошкин?

Дмитрий Ветошкин. Фото: АКИpress

Дмитрий Ветошкин — исполнительный директор общественного фонда «Инициатива Арча». Эта организация занимается возрождением Ботанического сада и выступает за сохранение зеленых насаждений в Бишкеке. Также она проводит мастер-классы и обучает муниципальных сотрудников обрезке деревьев, сохранению парков и скверов.