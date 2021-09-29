Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила журналисту «Клоопа», что милиция завершила экспертизу причин смерти в Военно-Антоновке воспитанника местного детского дома Игоря Якунина.

По данным ГУВД, дело расследуется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Заключение комиссионной экспертизы показало, что смерть Игоря Якунина наступила от рефлекторной остановки сердца в результате тупой травмы грудной клетки», — сообщили в милиции, добавив, что расследование по делу продолжается.

Что произошло с Игорем Якуниным?

О гибели Игоря Якунина стало известно 1 июня 2021 года. Тогда в милицию поступило сообщение, что в детдоме в селе Военно-Антоновка ученик 6 класса Игорь Якунин потерял сознание в спальне, а затем скончался. Его доставили в больницу, где и констатировали смерть.

В минобразования сообщили, что дети играли в монополию в спальной комнате, когда «мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания». В ведомстве также утверждали, что никакой драки между воспитанниками не было.

Однако брат погибшего мальчика Богдан Якунин рассказал следствию, что Игорь умер после избиения старшеклассником. Тогда ГУВД сообщало, что при осмотре тела погибшего не было обнаружено каких-либо следов насилия. Но в конце июня в милиции признали смерть 12-летнего мальчика насильственной.

«Игоря ударили пять раз в область груди, последний удар был самым сильным, в область сердца. Когда мальчик развернулся и сделал три шага, сразу упал. У него начались судороги, нехватка воздуха, непроизвольное мочеиспускание», — сказал брат погибшего.

Позже дело о гибели мальчика взял на контроль президент Садыра Жапаров. Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова рекомендовала Минобразованию уволить директора интерната, где погиб мальчик и рассмотреть ответственность других сотрудников.