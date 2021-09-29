Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 29 сентября в Кыргызстане скончался один пациент с коронавирусом.

За все время в стране скончались 2 605 пациентов с ранее выявленным COVID-19.

Также по информации штаба, за сутки зарегистрировали 69 новых случаев заражения:

Бишкек — 38;

Чуйская область — 17;

Ошская область — 4;

Иссык-Кульская область — 9;

Баткенская область — 1.

По информации штаба, за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 178 444 случаев заражения COVID-19.

Кроме этого, за сутки с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 97 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего было выписано 173 102 пациента, переболевшего вирусом.