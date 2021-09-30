Депутат Дастан Бекешев на своей странице в фейсбуке рассказал о том, как прошло заседание Жогорку Кенеша 29 сентября. Так, по его словам, после часового обсуждения разных тем, депутаты перешли к конкретике.

Новое руководство Нацбанка

Полноценно заседание началось с принятия отставки Толкунбека Абдыгулова, который покинул должность главы Нацбанка. Зачитал заявление об уходе представитель президента, а позже в парламент пришел и сам Абдыгулов.

«Многие депутаты просили его остаться на должности и даже грозили не увольнять с работы, но Толкунбек Абдыгулов настаивал на увольнении. Час хвалили и уговаривали, а в итоге решили уволить. В такое мутное время Абдыгулову с новой должностью будет даже лучше. А будет ли лучше стране — это ещё большой вопрос», — написал Бекешев.

Следующий вопрос стоял о назначении уже нового главы Нацбанка. Кандидат на эту должность был один и предложенный президентом — Кубанычбек Боконтаев. Как оказалось, он не работал в банковской сфере 11 лет.

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«Коллеги задавали вопросы, которые мелькали в СМИ: куда девались $220 млн, взятых в кредит у России, как он отделался от уголовных дел и другое. Я же взялся за своё и даёшь напоминать бакиевские времена. А именно с 2006 по 2010 годы Боконтаев был замглавы Нацбанка. Слава тогда у нас была дурная — через нас отмывали деньги, а Боконтаев ничего не замечал. Коллеги тоже ничего страшного не заметили и в большинстве одобрили кандидатуру», — отметил депутат.

Бекешев добавил, что из-за закрытости, возможно, в Нацбанке произойдут не лучшие перемены.

«Напоминает 2009 год и даже 90-ые годы: экономия электроэнергии, непрозрачность госзакупок, продвижение бакиевских кадров», — считает парламентарий.

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Контроль за данными

О временах свергнутого президента Курманбека Бакиева Бекешеву напомнил и законопроект, который предлагали на заседании. По его словам, это проект по идентификации устройств.

Проектом предполагается, что некоторые частные компании будут идентифицировать все устройства, имеющие функцию передачи данных.

«Законопроект по идентификации устройств — это чистейший бизнес, который преподносят под благим соусом борьбы с контрабандой и сокращением воровства телефонов. Я возмутился и заговорил на двух языках. Коллеги меня поддержали и обещали отклонить проект», — добавил он.