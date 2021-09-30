В социальных сетях распространяется видео, где депутат во время заседания парламента 29 сентября якобы хвалит признанного виновным в коррупции экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Очень часто видео распространяют сторонники Матраимова, также его можно увидеть в фейсбук-группе в его поддержку*.

*Райымбек Матраимов — признанный виновным в коррупции экс-зампредседателя Таможенной службы. Журналисты-расследователи выяснили, что он был причастен к выводу более $700 млн из Кыргызстана через контрабандные схемы на таможне. США внесли имя Райымбека Матраимова и его жены Уулкан Тургуновой в так называемый санкционный «список Магнитского». Читать по теме: Самый громкий коррупционный скандал Кыргызстана закончился штрафом в 3 тысячи долларов. Что важно знать о деле Райыма Матраимова?

Также это видео распространило издание NazarNews, которое связывают с Матраимовым. Видео было опубликовано с заголовком: «Пытаясь уничтожить систему Матраимова, весь бизнес передали Казахстану». С таким заголовком слова Абдалиева опубликовало и издание Super.kg.

Во всех источниках распространяется версия видео в 40 секунд с такой фразой: «Вы же знаете, уничтожив систему Матраимова, мы передали весь бизнес Казахстану».

О чем говорил депутат?

Журналисты «Клоопа» посмотрели полную запись обсуждения на YouTube-канале парламента.

Абдалиев обсуждал с замглавой минцифры Талантом Калыковым законопроект об идентификации ввезенных в Кыргызстан мобильных устройств через международные уникальные идентификационные коды.

«Вы же знаете, что из-за того, что мы, пытаясь уничтожить систему Матраимова, весь бизнес заставили уйти в Казахстан. Такое не повторится? Как я знаю, все, начиная с iPhone, приходит из Китая. Наши предприниматели через нашу страну это перевозят в Узбекистан, Казахстан и Россию. Так задушите [введя этот закон] и этот бизнес? Мы же видели прошлую систему Матраимова, какую она пользу народу приносила. Правильно же? Сколько машин заезжает и сколько денег получаем. Не повторится ли такое?» — задался вопросом депутат.

Калыков ответил, что 80% телефонов завозят из ОАЭ и они идут дальше в соседние страны.

«Я думаю, что если примем этот законопроект, то никакие схемы не появятся», — сказал Калыков.

Аргумент в пользу того, что при Матраимове бизнесу в Кыргызстане было легче, звучит не в первый раз. В июле этого года журналист и сторонник Матраимова — Дайырбек Орунбеков — раскритиковал расследователей за их материалы о коррупции и контрабанде на кыргызской таможне.

Тогда он заявил, что именно расследования журналистов привели к повышению цен на товары из Китая. По его словам, до расследования товары ввозились в страну напрямую, а теперь их завозят через Казахстан.

Матраимов и коррупция на таможне

Имя Райымбека Матраимова стало известно общественности после серии совместных расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн. Журналисты доказали, что за время работы в Гостаможне Матраимов построил огромную коррупционную схему, которая приносила миллионы долларов ему и его партнеру Хабибуле Абудакадыру.

Читать по теме: Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути

Кроме коррупции, с делом Матраимова также связано и убийство уйгурского бизнесмена из Китая — Айеркена Саймайти. Именно Саймайти сообщил журналистам о схемах, которые использовал Матраимов, работая в таможне, а главное, рассказал, как вывозились из Кыргызстана миллионы долларов. Он сам был одним из курьеров, перевозивших деньги.

Долгое время власти Кыргызстана не проверяли деятельность экс-таможенника, а Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, не раз просил «дать факты» виновности Матраимова. Все дело в том, что семья Матраимова была одним из самых влиятельных кланов в стране.

Читать еще: В Бишкеке, и не только. «Re:Акция» кыргызстанцев в других городах мира

Фоторепортаж: Как прошла «REакция 2.0» — мирная акция против коррупции

В октябре 2020 года в стране прошли выборы в парламент и связанная с Матраимовым партия «Мекеним Кыргызстан» заняла на них второе место. Также в парламент прошла провластная партия «Биримдик» и лояльное к власти политобъединение «Кыргызстан», но ни одной оппозиционной партии.

На протяжении всего предвыборного периода партию «Мекеним Кыргызстан» обвиняли в подкупе избирателей, а провластные партии в админресурсе.

Результаты выборов вызвали недовольство оппозиционных партий, которые вышли на митинг. Затем к ним присоединились граждане, которые тоже оказались недовольны тем, какие партии пришли к власти. Это в итоге привело к разгрому Белого дома и смене власти в стране.

Лишь после этого Матраимова задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности. Экс-таможенник согласился выплатить ущерб государству в размере 2 млрд сомов [$24 млн], в том числе в виде имущества и недвижимости. Также Матраимов на суде признал вину в коррупции на таможне и его приговорили к выплате штрафа в 260 тысяч сомов. Фактически самый крупный коррупционный скандал в Кыргызстане закончился штрафом в 3 тысячи долларов.

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в $700 миллионов, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

А ущерб государству в 24 млн долларов США — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы. Тем не менее, США внесли имя Райымбека Матраимова и его жены

Уулкан Тургуновой (уже Сулаймановой) в так называемый санкционный «список Магнитского». У тех, кого внесли в такой список, будет арестовано все имущество в США, если оно там имеется. Попадание в санкционный список США может привести санкциям и в других странах — «в случае выявления у них имущества этой персоны нон грата, возможно наложение ареста».