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Юристка Сания Токтогазиева на своей странице в фейсбук 29 сентября сообщила о взломе телеграм-аккаунтов лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой и правозащитницы Риты Карасартовой.

По словам Токтогазиевой, кроме них, взломали также ее собственный аккаунт, а также аккаунт адвоката Замира Жоошева.

«17 сентября был взлом моего телеграм-аккаунта. Сейчас идет *обыск у Айсулуу Кудайбердиевой после допроса в ГКНБ. Айсулуу — человек абсолютно далекий от политики, СММ специалист, и просто неравнодушная гражданка. Прослушки, обыски, сливы, допросы, аресты — видимо это единственное, что умеет делать нынешний режим», — написала Токтогазиева.

Скриншот страницы в фейсбук Саниии Токтогазиевой

*Обыск дома и допрос активистки Айсулуу Кудайбердиевой произошел 29 сентября. Она отметила, что ее вызвали как свидетеля, но позже ее «начали в чем-то подозревать».

«Мой адвокат сообщил, что я прохожу подозреваемой. После допроса мы приехали ко мне домой, сотрудники провели обыск. Ничего из моих вещей не забрали, сейчас составляют акт обыска», — рассказала активистка. По какому делу Кудайбердиеву вызвали на допрос она не сообщила, так как дала подписку о неразглашении.

Кроме взлома аккаунта Сооронкуловой и Карасартовой, в социальных сетях начали распространять их личный разговор, который они предположительно вели в телеграме.

В интервью изданию 24.kg Сооронкулова сказала, что к взлому и сливу переписки могут быть причастны сотрудники ГКНБ и МВД.

«Подозреваю, что это сделали сотрудники ГКНБ и МВД. Большой интерес ко мне особенно в последнее время проявляет МВД. Потому что они всегда за нами следят и записывают на диктофон переговоры», — считает она.

Глава «Реформы» добавила, что переписка была получены взломщиками с телефона Карасартовой, так как возможно у нее было двухфакторной аутентификации.

Это не первый случай когда активисты и политики в Кыргызстане сталкиваются с прослушкой и взломом аккаунтов своих социальных сетей. Один из самых громких случаев с прослушкой произошел в августе этого года.

О том, что МВД занималось прослушкой более 100 человек, в числе которых активисты и политики, стало известно 31 августа от лидерки партии «Реформа» Клары Сооронкуловой.

Она рассказала, что следственный судья Первомайского райсуда столицы Чынгыз Бердимуратов 6 января 2021 году вынес постановление «санкционирующее прослушивание телефонных разговоров около 100 человек».

«Основанием для судебного акта стало постановление начальника следственной службы МВД А. Жумабаева, в котором он просил суд разрешить прослушивание и утверждал, что в отношении упоминаемых лиц осуществляется досудебное производство по событиям 5 октября 2020 года, в частности штурм и захват “Белого дома”», — рассказала она.

Действия правоохранителей вызвали общественный резонанс. Позже в самом суде ответили, что решение следственного судьи Чынгыза Бердимуратова о прослушивании телефонных разговоров было законным.

«При рассмотрении данного ходатайства присутствовали руководитель межведомственной следственной группы и прокурор из Генпрокуратуры, при этом каких-либо процессуальных нарушений со стороны суда не было […] Следственный судья в рамках своих полномочий разрешил ходатайство», — говорилось в сообщении Первомайского райсуда.

В числе «прослушиваемых»: парламентарии Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев, лидер партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков, оппозиционер Равшан Джеенбеков, бывшие кандидаты в президенты Курсан Асанов и Абдиль Сегизбаев и другие.

Из активистов прослушивали Тилекмата Куренова, Улана Усойуна, Урмата Джаныбаева, Нурсултана Акылбекова и других. Также прослушивали правозащитников Ондуруша Токтонасырова и Риту Карасартову и других.

В самом МВД позже признали, что действительно вели прослушку активистов и политических деятелей.

При этом МВД отметили, что прослушивали активистов и политиков лишь с 6 января по 10 февраля 2021 года. Это происходило в рамках досудебного производства по массовым беспорядкам произошедшим в октябре 2020 года.