Пограничники контрольно пропускного пункта международного аэропорта в Оше подозреваются в вымогательстве денег у иностранцев. Об этом 29 сентября сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

По данным ГКНБ, пограничники «используя свое служебное положение» систематически вымогали деньги у иностранцев. Сейчас идет проверка 20 пограничников.

Ранее граждане Узбекистана и Таджикистана жаловались на поборы на контрольно пропускных пунктах Ошской области.

Правозащитница Валентина Чупик сообщала, что с прибывающими в аэропорт Оша таджикскими гражданами силовые структуры аэропорта «обращаются очень грубо» и вымогают у них деньги. Это случилось после вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Позже узбекский блогер Исраил обратился к президенту Садыру Жапарову. Он и рассказал, что пограничники на пропускном пункте «Достук» Ошской области вымогают деньги у граждан Узбекистана. По словам блогера, пограничники требуют с каждого гражданина по 50 тысяч сум (около 400 сомов).

Погранслужба ГКНБ опровергла оба заявления.